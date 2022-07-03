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رياضة
" بوراس" الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى:

“النتائج الحالية أحسن من ألعاب طراغونا”

توفيق بوفروم
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“النتائج الحالية أحسن من ألعاب طراغونا”

كشف الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى “عمار بوراس” المتواجد بوهران لمتابعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بأن النتائج الحالية ليست مخيبة مثلما يظن البعض، وقال في هذا الصدد: “المنافسة لم تنته بعد، وكحصيلة أولى حققنا نتائج أفضل من تلك التي جنيناها في آخر دورة والتي جرت وقائعها بمدينة طاراغونا الاسبانية، وأعتقد بأننا سنتوج بالمزيد من الميداليات قبل نهاية المنافسة، لذا لا داعي لتوجيه انتقادات أو أحكام مسبقة، فلا يجب أن ننسى أن مستوى المنافسة عال للغاية، وهناك تواجد قوي للأتراك، والايطاليين والفرنسيين”.

وأثنى بوراس على ألعاب وهران، وقال: “الملعب تحفة بأتم معنى الكلمة، والبساط الموضوع من النوع الجيد وبمواصفات ومقاييس عالمية، وفي اعتقادي بأن وهران مستعدة لاحتضان بطولة افريقية، ومنافسات عالمية بالنظر إلى ما هو موجود من إمكانات ومنشآت، وذلك بشهادة كل الوفود، وان شاء الله ستكون الألعاب بداية لتواجدنا ضمن خارطة تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى”.

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