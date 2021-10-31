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رياضة

النجم الإيفواري جرفينيو لن يُواجه “الخضر”

علي بهلولي
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النجم الإيفواري جرفينيو لن يُواجه “الخضر”
ضربة قاصمة لِجرفينيو ومنتخب كوت ديفوار

لن يُواجه النجم الإيفواري جرفينيو المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون 2022.

ويتبارى “الخضر” مع منتخب كوت ديفوار في الـ 20 من جانفي 2022، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ “كان” الكاميرون.

وتعرّض المهاجم جرفينيو لِإصابة خطيرة، وبِالضّبط تمزّق الأربطة الصليبية، وسيستغرق غيابه عن الملاعب لِمدّة تتراوح ما بين 5 و6 أشهر من الآن. كما جاء في أحدث بيان لِإدارة ناديه طرابزن سبور التركي.

وكان جرفينيو قد اضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان فوق حمّالة، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه طرابزن سبور والضيف نادي ريزه سبور مساء الجمعة الماضية، لِحساب منافسة البطولة التركية. بِسبب تعرّضه للإصابة المُشار إليها أعلاه.

وشارك جرفينيو أساسيا في آخر مباراة لِمنتخب كوت ديفوار، ولُعبت ضد الزّائر فريق مالاوي في الـ 11 من أكتوبر الحالي، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسبق للمهاجم الإيفواري جرفينيو (34 سنة) أن واجه “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا ثلاث مرّات: في نسخة 2010 (أساسي) وطبعة 2013 (احتياطي) واستحقاق 2015 (أساسي وسجّل هدفا)، بينما غاب عن دورة 2019.

ويُعتبر جرفينيو أحد خيرة لاعبي منتخب كوت ديفوار في العشرين سنة الماضية، على الأقلّ. مثلما هو الشأن لِديدييه دروغبا ويحي توري وكولو توري وماكس آلان غرادل وولفريد زاها. وقبل هذه الفترة، آلان غواميني وعبد الله طراوري وعمر بن صالح وآلان سيرج ماغي وجوال تييهي.

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