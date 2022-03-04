النجم السابق للكرة الهولندية “سيدورف” يعتنق الإسلام

أعلن نجم كرة القدم الهولندية سابقا كلارنس سيدورف، الجمعة، من مدينة دبي الإماراتية اعتناقه الإسلام.

وكان كلارنس سيدورف (45 سنة) نصراني الديانة، وهولندي الجنسية، وينتمي أهله إلى السورينام، البلد الذي يقع في أمريكا اللاتينية، وتعرّض سابقا للاستعمار الهولندي.

وقال كلارنس سيدورف إنه سعيد بِدخوله في دين الله، وذلك في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وأشار متوسط ميدان منتخب هولندا والنادي المحلّي أجاكس أمستردام والريال والإنتر والميلان سابقا، إلى أنه سيحتفظ بِاسم “كلارنس سيدورف”، بعد أن أُشيع أنه اختار اسم “يونس”.

وقبل إسلامه، ارتبط كلارنس سيدورف بِبرازيلية اسمها “لوفيانا”، وأنجبا 3 بنات وطفلا، قبل أن ينفصلا. لِيرتبط بعدها بِإماراتية اسمها “صوفيا مكرماتي”، وتنشط في مجال عرض الأزياء.