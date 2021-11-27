قال النجم السابق للمنتخب المصري، أحمد حسن أن المنتخب الجزائري دون شك هو من بين أفضل المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي.

وأضاف أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية، أن المنتخب الجزائري يتميز بالاستقرار على المستوى التكتيكي، بالإضافة إلى شراسة لاعبيه على أرضية الميدان وامتلاكهم الرغبة الكبيرة في الفوز.

وأضاف أحمد حسن: ” منتخبا الجزائر والسنغال من المنتخبات التي لديها وفرة كبيرة من اللاعبين، واستقرار فني”.

وقال أحمد حسن أن المنتخب المصري بدوره يملك لاعبين في المستوى، لكن الفرق بين المنتخبات هو في الرغبة والروح القتالية.