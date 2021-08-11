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رياضة

النجم الساحلي “الجزائري”!

علي بهلولي
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النجم الساحلي “الجزائري”!
بوعلام مصمودي (الأرشيف)

انضمّ اللاعب الدولي الجزائري بوعلام مصمودي، الأربعاء، إلى فريق النجم الساحلي التونسي.

وأمضى المدافع مصمودي عقدا يدوم حتى صيف 2024، كما ذكرته إدارة نادي النجم الساحلي في بيان لها.

وكان بوعلام مصمودي (27 سنة) يرتدي زيّ فريق مولودية وهران منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 21 من جويلية 2022.

وشارك مصمودي أساسيا في صفوف المنتخب الوطني المحلي، الذي واجه الضيف الليبيري ودّيا بالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، في الـ 17 من جوان الماضي.

وبات بوعلام مصمودي سابع لاعب جزائري ينتمي إلى فريق النجم الساحلي التونسي، رفقة: المدافع حسين بن عيادة ومتوسط الميدان سليم بوخنشوش والمهاجمين الطيب مزياني وزين الدين بوتمان ويوسف العوافي ورضوان زردوم.

وتُصنِّف لوائح اتحاد تونس لكرة القدم اللاعبين الذين ينتمون إلى منطقة شمال إفريقيا، في الخانة نفسها للعناصر المحلية (لا يُعدّون أجانب)، وهو ما سمح لِأندية تونس بِاستقدام هذا الكمّ الهائل من لاعبي البطولة الجزائرية.

وتموقع النجم الساحلي ثانيا في لائحة ترتيب بطولة تونس للموسم المُنقضي، وسيلعب رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2021-2022.

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