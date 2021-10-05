النجوم العرب خارج قائمة أفضل لاعبي القرن

خلت قائمة أفضل لاعبي القرن الـ21 من أسماء النجوم العرب، وعرفت تواجد لاعبين إفريقيين ويتعلق الأمر بالإيفواري ديديه دروغبا والكامروني صامويل .

وأجرى موقع رنكر استفتاء على قائمة ضمت 50 نجما، لاختيار أفضل لاعب في القرن الـ21، وهي القائمة التي غاب عنها نجوم عرب سابقين على غرار رابح ماجر.

وورد في القائمة الإيفواري ديديه دروغيا الذي حلّ في المركز الـ19، والكامروني صامويل إيتو الذي جاء في المركز الـ28.

وغاب عن القائمة التي طرحت للاستفتاء النجوم العرب الحاليين، على غرار الجزائري رياض محرز والنجم المصري محمد صلاح، أو الأفارقة مثل نجم ليفربول السنغالي ماني.

وحلّ النجم العالمي ليونيل ميسي على رأس قائمة أفضل لاعبي القرن، وعاد المركز الثاني الثالث للبرازيليين رونالدينيو ورونالدو.

ووضعت نتائج الاستفتاء النجم السابق زين الدين زيدان في المركز الرابع، فيما حلّ البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الخامس، متقدما على الفرنسي تيري هنري والإسباني إنييستا والإيطالي باولو مالديني، الذين احتلوا المراكز السادس والسابع والثامن على التوالي.