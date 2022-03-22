“النحس” يطارد المنتخب الكاميروني قبل مواجهة “الخضر”

إصابة لاعب آخر وتعرض حارس المرمى لحادث مرور

يواصل المنتخب الكاميروني التحضير للمواجهة الفاصلة التي تنتظره، نهاية الأسبوع الجاري، أمام المنتخب الجزائري في مدينة “دوالا” وسط أجواء حزينة، بسبب الأخبار غير السارة التي صار يتلقاها المدرب ريغوبير سونغ، بخصوص إصابة لاعبيه في الساعات الأخيرة، وعشية المواجهة المصيرية أمام أشبال بلماضي، وهو الأمر الذي جعل الدولي الكاميروني السابق يسارع الزمن لتعويض العناصر المصابة، والجاهزة أساسا للمباراة المصيرية التي تنتظره أمام الجزائر للتنافس على ورقة الترشح إلى مونديال قطر 2022.

وكان المدرب الكاميروني، ريغوبير سونغ، قاد الثلاثاء ثاني حصة تدريبية في الميدان الملحق للمركب المتعدد الرياضات “جابوما”، حيث يشارك لحد اليوم في التحضيرات قرابة 20 لاعبا، على أن يكتمل التعداد اليوم في الحصة التدريبية الثالثة، علما أن الحصة الأولى التي جرت الإثنين كانت قد شهدت حضور 12 لاعبا فقط.

يحدث هذا في الوقت الذي نجا فيه حارس مرمى المنتخب الكاميروني، أندري أونانا، من الموت صبيحة الثلاثاء، عقب تعرضه لحادث مرور، في الطريق الرابط بين العاصمة “ياوندي” ومدينة “دوالا”، أين يخوض أشبال سونغ التربص المغلق الذي يسبق مواجهة السد التي ستجمع الجمعة بين منتخبي الجزائر والكاميرون لحساب التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستجري في قطر، علما أن الحارس أونانا كان قد شارك في “الكان” الأخيرة، التي جرت في الكاميرون، بألوان منتخب بلاده في سبع مناسبات.

وكانت صحيفة “أكتو كاميرون” قد كشفت أمس عن إصابة نيكولا كومي نغامالو، مؤكدة غيابه عن مباراة السد نهاية الأسبوع الجالي، الأمر الذي دفع بالمدرب سونغ إلى الاستنجاد بصوايبو مارو، لاعب كوتون سبور الكاميروني، في خرجة وصفتها الصحيفة بغير المنتظرة، التي من شأنها أن تؤثر على مردود المجموعة.

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني سيكون محروما أيضا في اللقاء الفاصل أمام “الخضر” من خدمات متوسط الميدان، زامبو أنغيسا، الذي يلعب لنادي نابولي الإيطالي، ومومو نغامالو، مهاجم نادي يانغ بويز السويسري، ما جعل سونغ يستنجد بأرنو جوم، تعويضا لزميله زامبو أنغيسا، علما أن الاتحاد المحلي للكرة، في البيان الذي نشره بخصوص إصابات اللاعبين، لم يذكر اسم بديل مومو نغامالو.