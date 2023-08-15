” النحس” يطارد وزيرة ألمانية اضطرت للنزول في أبوظبي بعد هذه المشكلة

اضطرت الطائرة التي تقل وزيرة الخارجية الألمانية إلى الهبوط اضطراريا في أبوظبي بسبب عطل مكيانيكي، وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها هذه المشكلة.

وكان من المقرر أن تصل أنالينا بربوك إلى كانبيرا مساء الإثنين في بداية زيارة لأستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وكتب المتحدث باسم الوزارة على موقع إكس،تويتر سابقا، “كان على الطائرة العودة إلى أبو ظبي بعد توقف للتزود بالوقود بسبب مشكلة ميكانيكية في لوحات الهبوط”.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الطيار لاحظ المشكلة بعد دقائق من إقلاع الطائرة من أبو ظبي، والتي هبطت مرة أخرى بسلام بعد ساعتين بعد تفريغ حوالي 80 طنامن الوقود.

ويعتبر هذا العطل، هو الأحدث في سلسلة من المشكلات التي تعرضت لها طائرات الحكومة الألمانية، وبعضها متقادم، والتي أثرت على العديد من كبار المسؤولين.

ففي شهر ماي، اضطرت بربوك إلى تمديد رحلة إلى منطقة الخليج العربي يوما واحدا بسبب تلف إطار طائرة عندما كانت في قطر.

وكانت الطائرة التي كانت تستخدمها بربوك في رحلتها إلى أستراليا متورطة في حادث عام 2018 أدى إلى قيام المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل ووزير المالية آنذاك أولاف شولتز بمغادرة مؤجلة إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين على متن رحلة تجارية.