النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

أثار نائب سابق بالبرلمان المغربي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرح بأن النحل هرب من المملكة بسبب التطبيع.

وقال المقرىء أبو زيد الإدريسي، وهو برلماني سابق ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” في مقطع مصور إن “سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب التطبيع مع إسرائيل، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع”.

وأضاف أن الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، لذلك فأول رشة مبيد حشري مسموم، يمكنها قتله، وإسرائيل حسبه متخصصة في هذا المجال.

وتداول نشطاء فيديو الإدريسي على نطاق واسع، متسائلين عن صحة ما جاء فيه، ومطالبين بتوضيحات أكثر لأن اختفاء النحل من الظواهر الغريبة التي شهدتها عدة مناحل مغربية مؤخرا.

وعلق البعض بالقول إن كلام البرلماني لا يستند لأي حجج علمية وأنه مجرد تخمين بعيد كل البعد عن المنطق.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب قد أوضح في وقت سابق أن “اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق ظاهرة جديدة، وأن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما”.

وأشار المكتب إلى إن هذه الظاهرة تعرف” بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا”.

وأظهر التشخيص الذي أجرته النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل عدة أعراض ترتبط بهذه الظاهرة الجديدة، من بينها احتضان خلية النحل للملكة وبضع نحلات فقط، والاختفاء الكلي للشغالات المتخصصات في كل المهام داخل وخارج الخلية.

وقد استبعدت نتائج الاختبارات الأولية التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، فرضية أن يكون مرض يصيب النحل هو السبب في اختفائه من بعض المناطق.

ويشكل قطاع تربية النحل في المغرب مصدر دخل لأكثر من 36 ألف شخص حسب أرقام رسمية، يتوزع نشاطهم في مناطق مختلفة من المملكة، منها الغابات والصحاري والمزارع.