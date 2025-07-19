النداء الأخير لقمة عربية طارئة ضد التجويع

لماذا لا تُعقد قمة عربية طارئة اليوم ضد التجويع تُتّخذ فيها قرارات فورية لإدخال المساعدات لإخواننا في غزة؟ مثل هذه القمة ليست أبدا إعلان حرب ولن تكون متناقضة مع المشروع العربي للسلام ولا تُعَدّ تدخلا مباشرا لصالح المقاومة؛ ذلك أن التجويع لم يكن يوما سلاحا معترفا به في الحروب ولا أيَّدته الشرائع والقوانين الدولية، بل بالعكس هي أدانته وجعلته جريمة حرب يعاقب عليها القانون.

ما الذي يمنع عقد قمة عربية يكون موضوعها الوحيد هو هذا، إنساني بحت، لا حديث فيه عن المقاومة ولا عن “إسرائيل” ولا حتى عن الشعب الفلسطيني أو حقوقه المشروعة.. قمة تَفترض أن هناك جيرانا لنا (وليسوا أشقّاء) يتعرّضون لتجويع منهجي ونُريد تقديم المساعدة لهم من باب العمل الإنساني فحسب، بل فقط لِنُساعد صغارهم وشيوخهم الذين يموتون جوعا في كل ساعة وكل دقيقة، هل في هذا تهديدٌ لأحد؟ هل فيه تدخّل مباشر في الصراع القائم في غزة؟ أليست الحرب بالسّلاح وفق قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني؟ أم أن الحرب هي برغيف الخبز وقطرة الماء وجرعة الدواء؟ هل مَن ينتصر في الحرب بسلاح التجويع يُعَدّ منتصرا أم مهزوما على جبهة القتال الحقيقية التي يواجه فيها الرجال الرجالَ بالسلاح والنار؟

هل كان الكيان سيلجأ إلى هذا السلاح غير الشرعي لو نجح في كسر شوكة المقاومة عسكريا بالطائرات والدبابات رغم تفوُّقه الهائل في هذا المجال؟

لهذا يُعَدّ التزام قمة عربية اليوم بإدخال المساعدات هو بمثابة الدعوة لاحترام قواعد الاشتباك وفق قوانين الحرب، وهذا يكفي لتتصرف المقاومة بإمكاناتها المحدودة: إما النصر أو الشهادة.

ألا يدخل هذا ضمن العمل الإنساني البحت؟ هل بتنا غير إنسانيين أيضا؟

ألا نخشى أن يكون أطفال غزة الجوعى ونساؤها وشيوخها خصومنا يوم القيامة؟

لم يحقّق التجويع قطّ النصر لمن يمارسه في جميع الحالات.. يُضعف الخصم، يقهره، يقضي على أعداد كبيرة من عناصره، ولكنه ليس أبدا دليل نصر في المعركة الحقيقية، بل قل هو دليل هزيمة.

ومع ذلك، يُعَدّ التزام قمة عربية اليوم بإدخال المساعدات هو بمثابة الدعوة لاحترام قواعد الاشتباك وفق قوانين الحرب، وهذا يكفي لتتصرف المقاومة بإمكاناتها المحدودة، إما أن تنتصر أو تُهزم.

ألم نستمع لنداء أبي عبيدة الأخير لقادة الأمة وأحزابها ونخبها وعلمائها، يقول لهم فيه: “أنتم خصومنا أمام الله عزّ وجل… خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع… إننا لا نعفي أحدا من مسؤولية هذا الدم النازف… ولا نستثني أحدا مِمَّن يملك التحرُّك كل بحسب قدراته وتأثيره”…

هل نستمع إلى هذه الدعوة؟

إنها بالفعل دعوة مظلوم نحو إخوته.. إنها تشبه النداء الأخير لقمة عربية ضد التجويع… هل من مستجيب؟