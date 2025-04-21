الندوة الوطنية الـ 18 للصيادلة: نحو رقمنة القطاع ومراجعة التشريعات

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الإثنين، بفندق الأوراسي، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الثامنة عشرة للصيادلة، التي نظمتها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص (SNAPO) تحت شعار: “الصيدلية بين الإطار القانوني والتحديات الاقتصادية”، وذلك بمشاركة واسعة من الصيادلة والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الندوة باعتبارها محطة بارزة لإبراز الدور المحوري الذي يلعبه صيدلي المدينة في سلسلة العلاج وترقية المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما من خلال توفير الأدوية والمساهمة في ضمان الأمن الصحي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إيجاد حلول نهائية لمشكل توفر الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وأشاد الوزير بالمجهودات التي يبذلها الصيادلة الخواص في ظل التحديات الراهنة والتغيرات التي شهدها القطاع، مؤكدًا أن الصيدلي الجزائري استطاع التأقلم مع التحولات وتقديم خدمات تواكب تطلعات المواطنين، مع ضمان تغطية شاملة لكافة مناطق الوطن وتوفير الأدوية في متناول الجميع.

وأبرز قويدري أهمية هذا اللقاء، الذي جمع خبراء وباحثين ومتعاملين في الصناعة الصيدلانية، كفضاء للنقاش الجاد والتشاور البنّاء، وطرح الانشغالات التي تعترض مهنة الصيدلي، إلى جانب تقديم اقتراحات من شأنها الارتقاء بالقطاع.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن التوجه الاستراتيجي لرقمنة القطاع، قصد تحسين تسيير ملف الأدوية، وتتبع السوق، ورصد حالات الندرة، وضبط عملية التسويق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في إطار رقمنة القطاعات بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

وأعلن عن تنصيب فوج عمل مكلف بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للنشاط الصيدلاني، بالتعاون مع كافة الفاعلين في المجال، بهدف تطوير الإطار القانوني وتحسين أداء القطاع.

وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض ضم أجنحة لمؤسسات صناعية تنشط في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عرض أبرز المنتجات والمشاريع الرائدة في القطاع.