الندوة الوطنية للجامعات لتقييم إنجازات القطاع

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا السبت، الندوة الوطنية للجامعات بمقر الإدارة المركزية، وستخصص لتقييم إنجازات القطاع الخاصة بالثلاثي الأول للسنة الجامعية 2022-2023.

وخلال الندوة الوطنية التي سيترأسها الوزير كمال بداري سيتم تقديم الحصيلة المرحلية لقطاع التعليم العالي (ديسمبر 2022) في برنامج عمل الحكومة، وفي ذات السياق ستعرض الحصيلة الخاصة بشهادة جامعية – مؤسسة ناشئة، براءة اختراع التي تم تمديد آجال إيداع المشاريع فيها إلى غاية 11 جانفي الجاري بعدما تم تسجيل نحو 9 آلاف فكرة مشروع مبتكر، وتطمح الوزارة إلى تسجيل 28 ألف مشروع مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع.

وستشهد الندوة الوطنية للجامعات عرضا مفصلا حول تقييم وتحسين خدمة الأنترنت على مستوى المؤسسات الجامعية، ومشروع اللجنة الخاصة بترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي.

وفي ذات السياق، سيتم عرض وتقييم حصيلة التعليم عن بعد والتكوين في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة الباحثين.

وستقدم في ذات الندوة حوصلة لمشروع إنشاء مؤسسات اقتصادية ومكاتب دراسات في مؤسسات التعليم العالي، مع عرض حول النصوص القانونية والتنظيمية التي يتقدم بها القطاع، بالإضافة إلى تقديم حصيلة عمل لجنة الخبراء، وأقطاب الامتياز وخارطة التكوين، وميادين التكوين والتوجيه من السنة 1 إلى السنة 2 ليسانس، ما سيعرض مشروع التكوين المتوج بشهادة مزدوجة.