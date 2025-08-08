منذ نهاية حراك 2019، الذي أوصله الطرف الشعبي الوطني إلى انتخابات رئاسية مسبقة في ديسمبر 2019، لم تتمكن فرنسا من استساغة هذا التوجه ولا هضمه. لقد عملت طوال سنة من الحراك على تحريك كل أوراقها لربح معركة إفساد الخيار الدستوري، وفرض حالة تشبه الفراغ التي تؤدي حتما إلى وضع ما يشبه وضع ما بعد جانفي 92، أو على الأقل سيناريو يوصل إلى نتائج أحداث 5 أكتوبر 88، التي بات الكل يعلم من حركها.

لم تتمكن فرنسا، الحاملة لذهنية حقد الهزيمة وضياع المستعمرة التي أضاعت لها باقي المستعمرات، وتواصل تصفية الاستعمارات في كل المحافل وفي سياساتها الداخلية والخارجية، لاسيما خلال فترات محددة من تاريخ الجزائر المستقلة: فترة الراحل هواري بومدين ثم فترة ما بعد ديسمبر 2019. لم تتمكن فرنسا، الحاملة لذهنية عقود من الاستغلال للمستعمرات، حتى تلك التي منحتها استقلالا صوريا يمكنها من الإبقاء على استعمار جديد مبطن، “ظاهره الاستقلال وباطنه من قبله الاستغلال”.

حاولت فرنسا طيلة فتنة ما بعد استرجاع الجزائر لاستقلالها وسيادتها السياسية أن تنقص من هذه السيادة على متساويات عدة، أهمها الاقتصاد واللغة والتعليم والثقافة، وباقي القطاعات، محاوِلة الإبقاء على الجزائر المستقلة سوقا لبضائعها المصنعة التي تنهل مواردها الأولية منها لتبيعها لها في شكل “بضاعتكم ردت إليكم” بأسعار تذلكم.

الجزائر الوطنية، وعبر مساراتها السياسية المختلفة، لم تكن لتقبل ذلك، رغم وضعها الاقتصادي المتضعضع بعد الاستقلال والذي ساهمت فيه فرنسا بأن أنهكت الاقتصاد الوطني وجففت ضرعها وحطمت مقدراتها الاقتصادية قبل الاستقلال، جراء أعمال التخريب التي قام بها المعمِّرون وهم يودِّعون البلد إلى الأبد.

كان على البلد أن ينهض من كبوته كل مرة، مستعينا بالخبرات الوطنية والصديقة، بإقامة علاقات مع دول مناهِضة للاستعمار والرأسمالية العالمية، وكان الاختيار الاشتراكي خيارا وحيدا حتى لا نسقط من جديد في التبعية حتى ولو لم يكن الخيار الأمثل، لكنه لم يكن الأسوأ، في غياب اقتصاد دولة قوي وفي غياب برجوازية وطنية، يقع على كاهلها بناء البلد على أساس مشروع نهضوي تنموي وطني، فكان نموذج “رأسمالية الدوليةّ” الأكثر ملاءمة، في شكل خيار اشتراكي تقوده الدولة المالكة لوسائل الإنتاج.

انتهت تلك المرحلة بنهاية الراحل بومدين الذي أمَّم المحروقات وأخرج الشركات الأجنبية المستغِلة لاسيما الفرنسية منها، لكن فرنسا سرعان ما عادت بقوة بعد أقلّ من 10 سنوات، لتدسَّ من جديد نهجها السياسي في الجزائر وهذا خلال فترة الراحل الشاذلي بن جديد، ولكن أكثر في فترة ما بعد العشرية السوداء وتحديدا بعد 2015، إذ بدأ المال السياسي يدخل حلبة صناعة الاقتصاد وتأسيس العصابة و”اقتصاد الفساد”، الذي كانت فرنسا طرفا محرِّكا فيه.

ويأتي حراك 2019، بما لا تشتهيه سفن فرنسا، ويبدأ التصحيح الثالث لمسار التنمية بعد مسار ما بعد الاستقلال، أيام التسيير الذاتي، ثم مسار 65ـ80، ثم مسار 2019ـ2025.

التصعيد الفرنسي الذي يحدث حاليا ضد الجزائر، يؤكد وجهة الجزائر الصحيحة؛ فلقد كان الراحل هواري بومدين يعتبر عدم رضا فرنسا عن الجزائر ترمومتر اختبار على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

تأتي حملة روتاريو الأخيرة التي أفضت إلى كشف النقاب عن الوجه المتكامل لفرنسا اليمين، لتكشف ألاعيبها على كل المستويات في مسرحية تقاسم الأدوار والتلاعب بالأوراق، واللعب على الوقت والذقون، مستعملة لغة المد والجزر والعصا والجزرة، التي لا تزيد الجزائر إلا قوة واندفاعا نحو الأمام: الاستقلال والسيادة التامة والندية الثنائية.