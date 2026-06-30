النرويجي هالاند يُبعد “فيلة” كوت ديفوار من المونديال

انتهت مساء الثلاثاء مغامرة ممثّل كرة القدم الإفريقية منتخب كوت ديفوار، في كأس العالم 2026.

خسر منتخب “الفيلة” بِهدفَين لِهدف أمام فريق النرويج، في مباراة الدور الـ 16، لُعبت أطوارها بِمدينة أرلينغتون الأمريكية، تحت إدارة حكم الساحة الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

وبادر منتخب النرويج إلى التسجيل في الدقيقة الـ 39، بِواسطة المهاجم أنطونيو نوسا. وعادل الفريق الإيفواري كفّة النتيجة في الدقيقة الـ 74، عن طريق لاعب الخط الأمامي حمد ديالو. ثم أضاف المنتخب الإسكندنافي هدف الفوز في الدقيقة الـ 86، بِواسطة نجم الهجوم أرلينغ هالاند.

وهكذا شارك منتخب كوت ديفوار لِرابع مرّة في المونديال منذ نسخة ألمانيا 2006، وكانت الطبعة الحالية الأفضل له بِتجاوز دور المجموعات.

بِدوره، يُشارك الفريق النرويجي للمرّة الرابعة في كأس العالم، وكانت أفضل مشاركته بلوغ ثمن نهائي نسختَي فرنسا 1938 و1998.

وفي مباراة ثمن النهائي بِتاريخ الخامس من جويلية المقبل، يلعب منتخب النرويج مع البرازيل.