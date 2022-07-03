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النرويج: اعتقال امرأة لاحقت ناشطا نرويجيا أحرق مصحفا وقلبت سيارته  

الشروق أونلاين
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النرويج: اعتقال امرأة لاحقت ناشطا نرويجيا أحرق مصحفا وقلبت سيارته  
ح.م
سيارة الناشط اليميني

أوقفت الشرطة النرويجية امرأة لاحقت بسيارتها ناشطا يمينيا متطرفا قام بإحراق المصحف في حي يقطنه مسلمون وقلبت سيارته.

 وجاء الاعتقال عقب حرق لارس ثورن -زعيم حركة “أوقفوا أسلمة النرويج”- نسخة من المصحف الشريف، في حي تعيش فيه جالية مسلمة كبيرة بضواحي العاصمة أوسلو.

وأثار المشهد حفيظة عدد من المسلمين الذين سارعوا إلى إطفاء النار المشتعلة، وسرعان ما تجمّع حشد للاحتجاج على الناشطين.

ولاحقت امرأة مسلمة بسيارتها ثورن وناشطين من الحركة، وادعت الشرطة النرويجية أنها صدمت سيارتهم عمدًا.

وأظهر مقطع فيديو صوّره نرويجيون لاحقوا السيارتين أن المرأة حاولت مضايقة الناشطين لكنها لم تتعمّد قلبها.

وأضافت الشرطة في بيان أن الركاب الخمسة أصيبوا بجروح طفيفة واضطروا لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وألقت الشرطة القبض على السائقة ومسلم آخر بتهمة “الاصطدام عمدًا بسيارة ثورن”، وقالت “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن السيارة صُدمت عمدًا”.

وجعل ناشطون اسكندنافيون مناهضون للإسلام من اليمين المتطرف -بمن فيهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان- من إحراق المصاحف في الأحياء التي يقطنها عدد كبير من المسلمين نشاطًا لهم.

وتعتبر السلطات هذه الاستفزازات “تعبيرًا عن حرية الرأي”، وتؤدي بانتظام إلى حوادث مع متظاهرين مناهضين، كما حدث مؤخرًا في السويد خلال عطلة عيد الفصح.

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