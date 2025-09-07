النرويج تتحرك اقتصاديا ضد الاحتلال بسحب استثمارات من “كاتربيلر”

قرّر صندوق الثروة السيادي النرويجي، والمقدّر إجمالا بأكثر من 2000 مليار دولار، سحب استثماراته في شركة الجرافات والشاحنات الأمريكية (كاتربيلر -ِCAT).

ويأتي قرار صندوق الاستثمارات العامة الحكومي النرويجي، بسحب استثماراته المقدّرة بنحو 2 مليار دولار أمريكي، بسبب دعم الشركة الأمريكية لجيش الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يقودها ضد الفلسطينيين في غزة.

ومنذ تأسيس هذا الصندوق قبل 35 عاما، سعت حكومات النرويج الى تحقيق هدف واحد يتمثل في تعظيم العوائد المالية لمصلحة الأجيال النرويجية المقبلة، بعيدا عن السياسة، غير أن التطورات العالمية المتسارعة دفعت هذا الكيان، الذي يدير أموال النفط والغاز، إلى قلب معادلة الحياد.

وفي ظل هذه التحولات أصبحت استثمارات الصندوق في الشركات “الإسرائيلية” قضية انتخابية ساخنة في النرويج، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة يوم غدا الاثنين، شكّلت هذه الاستثمارات نقاشا شعبيا وسياسيا لا يقل أهمية عن ملفات معيشية كالإسكان وارتفاع أسعار الغذاء.

من جهته، أعرب ليندسي غراهام، السيناتور الأمريكي المساند للرئيس ترامب، عن انزعاحه من قرار الصندوق النرويجي، واصفا القرار بـ”السخيف ولن يمرّ دون رد”، مؤكدا عزمه فرض عقوبات على موظفي الصندوق تتمثل في “قيود منح التأشيرات الى أمريكا”.