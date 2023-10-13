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النرويج تدين الحصار الذي فرضه الإحتلال على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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النرويج تدين الحصار الذي فرضه الإحتلال على قطاع غزة
ح. م
أدانت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، الحصار الذي فرضه الإحتلال على قطاع غزة إضافة إلى تهجير الفلسطينيين.

أدانت النرويج وعلى لسان وزيرة خارجيتها، أنيكين هويتفيلدت، الحصار الكلي الذي فرضه الإحتلال على قطاع غزة، إضافة لمحاولته تهجير الفلسطينيين.

فحسب ما نقلته وكالة الأناضول، وزيرة الخارجية النرويجية وفي تصريح لإذاعة “إن آر كي” المحلية، اليوم الجمعة 13 أكتوبر، قالت “أدين هذا الحصار (على غزة)، لأنه عندما تطلب من هذا الكم من الناس المغادرة (من غزة) وليس لديهم طعام أو دواء فيجب عليك إدانة ذلك”.

وبعد الحصار الكلي الذي فرضه الإحتلال على قطاع غزة، طالب صبيحة اليوم الجمعة من الفلسطينيين الساكنين في قطاع غزة مغادرة القطاع، وهذا بعد 7 أيام من الغارات التي لم تستثن لا المباني السكنية ولا حتى المستشفيات.

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