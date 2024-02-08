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النرويج تقدّم مساعدات بقيمة 26 مليون دولار للأونروا في غزة

الشروق أونلاين
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النرويج تقدّم مساعدات بقيمة 26 مليون دولار للأونروا في غزة
أرشيف
الأونروا

أعلنت النرويج يوم الخميس أنها ستقدّم مساعدات بقيمة 26 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

يأتي هذا بعد أن علّق مانحون رئيسيون، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلهم للأونروا. بدعوى مساهمة موظفين فلسطينيين بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في منشور على “إكس” إن بلاده أرسلت دعما بقيمة 26 مليون دولار للأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي في منشوره:”الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة. وخدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده سترسل مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال ألباريس حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية:”الأونروا في وضع بائس. ويوجد خطر حقيقي يهدد بإصابة أنشطتها الإنسانية في غزة بالشلل في غضون أسابيع قليلة”.

وقدمت إسبانيا خلال عام 2023 الماضي، مساهمات مالية مباشرة للأونروا، وصلت قيمتها إلى 18.5 مليون يورو.

كما أعلنت البرتغال يوم الجمعة الماضي، عن مساعدات إضافية للوكالة بقيمة مليون يورو. وقال وزير خارجية البلاد على منصة “إكس”:”من الضروري ألا ندير ظهورنا للفلسطينيين في هذا الوقت الصعب”.

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التعليقات
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  • بن مهيدي

    شكرا لاسبانيا والنرويج وبلجياوايطاليا ولا فخر ولا شرف ولا كرامة للعرب الخونة الجبناء جميعهم

    1

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