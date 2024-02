النرويج تقدّم مساعدات بقيمة 26 مليون دولار للأونروا في غزة

أعلنت النرويج يوم الخميس أنها ستقدّم مساعدات بقيمة 26 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

يأتي هذا بعد أن علّق مانحون رئيسيون، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلهم للأونروا. بدعوى مساهمة موظفين فلسطينيين بالوكالة في هجمات السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في منشور على “إكس” إن بلاده أرسلت دعما بقيمة 26 مليون دولار للأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي في منشوره:”الأونروا هي العمود الفقري للجهود الإنسانية في غزة. وخدماتها تشكل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

Today, Norway transfers $26 million to @UNRWA, the UN Agency that supports Palestinian refugees.

UNRWA is the backbone of humanitarian efforts in Gaza. Its services are critical for millions of people in extreme need. https://t.co/4dIcCaEEun

— Espen Barth Eide (@EspenBarthEide) February 7, 2024