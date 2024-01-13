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“النزلاء يشعرون كأنهم رؤساء”.. ترامب يسخر من بايدن بفيديو “دار المسنين”!

الشروق أونلاين
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“النزلاء يشعرون كأنهم رؤساء”.. ترامب يسخر من بايدن بفيديو “دار المسنين”!

تداولت مواقع إخبارية وحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا سخر من خلاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن.

وبحسب ما أورد موقع العربية نت فقد نشر ترامب فيديو السخرية الذي تبلغ مدته 30 ثانية، عبر “إنستغرام” وعلى منصة “تروث سوشيال”، الجمعة، حيث جاء في صورة إعلان عن دار للمسنين مقره البيت الأبيض.

الرئيس بايدن، 81 عامًا، هو المقيم الرئيسي في دار المسنين، وخلال الفيديو الساخر القصير، يقول الصوت النسائي، بينما تعزف الموسيقى المبهجة في الخلفية: “في White House Senior Living، يشعر سكاننا وكأنهم في منزلهم”.

يُظهر الفيديو لقطة مكبرة للبيت الأبيض قبل أن ينتقل إلى مقطع فيديو يظهر بايدن وهو في حالة ذهول، وهو ينظر إلى الأسفل وفمه مفتوح قليلاً.

يتبعها عدة لقطات له وهو يمشي بصعوبة على الشاطئ، ولقطة أخرى لزوجته جيل وهي تساعده في ارتداء سترته بينما تتدلى نظارته الشمسية من وجهه.

ويضيف التعليق على الفيديو: “توفر منشأتنا النابضة بالحياة أنشطة ونزهات مبهجة، ورعاية متخصصة على مدار الساعة ووجبات رائعة محلية الصنع”، فيما يظهر بايدن وهو يتناول البيتزا، ومن بعدها الأيس كريم.

يقول بايدن بعد ذلك في مقطع مأخوذ من مقابلة تلفزيونية حيث تجلس جيل بايدن إلى جانبه: “لقد كنت آكل كل ما يوضع أمامي، كل الطعام الإيطالي بشكل أساسي”.

وتضيف جيل بايدن: “والآيس كريم”، وهي تنظر إلى زوجها وتشير إليه. فيرد قائلا: “والآيس كريم.. آيس كريم رقائق الشوكولاتة”.

وينتهي المقطع بأن “دار مسنين البيت الأبيض.. حيث يشعر النزلاء وكأنهم رؤساء”.

ويمثل عمر بايدن مصدر قلق كبير بين الناخبين قبل انتخابات الرئاسة هذا العام، نظرًا للعديد من زلاته وسقوطه وأخطائه كقائد أعلى للقوات المسلحة.

يذكر أن بايدن بالفعل هو أكبر مواطن أمريكي يتم انتخابه رئيسًا، على الرغم من أن ترامب أصغر منه بثلاث سنوات ونصف فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها دونالد ترامب من جو بايدن، حيث انتشر فيديو في الأسبوع الأول من شهر جانفي للرئيس السابق وهو يتعمد التأتأة.

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