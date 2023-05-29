النساء أطول عمرا من الرجال.. ما الأسباب؟

تعيش النساء أكثر من الرجال في جميع أنحاء العالم، وقد ربط العلماء الاختلافات بين الجنسين في طول العمر بالأساس البيولوجي والاجتماعي.

وقد لاحظ فريق من الخبراء أن النساء يفقن الرجال عمرا بحوالي خمس سنوات، وهي نفس الفجوة التي كانت موجودة في أوائل القرن التاسع عشر.

وفي جميع أنحاء العالم، يبلغ متوسط العمر 71 عاما، ومع ذلك، يعيش الرجال بمعدل 68 عاما، بينما تعيش شقائقهم بمعدل 73 عاما، وفق موقع healthline.

فما هي الأسباب التي تجعل بنات حواء يتمتعن بعمر أطول من أبناء آدم؟

عوامل تزيد من طول العمر لدى النساء

– يفيد الإستروجين النساء لأنه يخفض نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– يعاني الرجال والنساء من أنواع مختلفة من الأمراض المزمنة، لكن الأمراض التي تعاني منها المرأة تعتبر غير مميتة، مقارنة بالرجال.

على سبيل المثال، تعاني النساء من التهاب المفاصل، والصداع النصفي، بشكل أكثر من الرجال، لكنهما ليس قاتلان.

– امتلاك النساء 2 كروموسومات ما يعني أن لديهن نسختان من كل جين، ومع تقدم الخلايا في العمر، إذا تلف أحد الجينين، قد يعمل الآخر كنسخة احتياطية.

-أظهرت الدراسات أن النساء أكثر وعيا بالصحة، ولديهن وعي أعلى بأعراضهن الجسدية والعقلية كل هذا يؤدي إلى اتباع أسلوب صحي، وفق موقع curejoy.

– جسد المرأة مهيأ ليقاوم الصدمات الجسدية للحمل والولادة ويتعافى منها فضلا عن متطلبات الرضاعة الطبيعية.

عوامل تجعل الرجال أقل عمرا

– يعرّض هرمون التستوستيرون الرجال للخطر بيولوجيا، كما يزيد من العدوانية لديهم ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث والقتل.

– يؤدي عدم وجود كروموسوم X آخر لدى الرجال إلى عدم وجود نسخة احتياطية، ما يؤدي إلى شيخوخة الخلايا وجعلها عرضة للإصابة بالأمراض.

– يعاني الرجال من الأمراض المزمنة الأكثر فتكا، فمرض القلب مثلا يبدأ عند الرجال بعشر سنوات قبل النساء.

– الرجال هم أقل تمسكا بالعلاج، لأنهم عادة لا يخافون من تداعيات المرض، بالإضافة إلى أنهم يعتبرون السلوك المعزز للصحة أمر أنثوي.

– تعتبر حوادث السيارات أكثر شيوعا بين الرجال ويرجع ذلك إلى زيادة المخاطرة لدى الرجال والميل إلى الاندفاع، بحسب موقع weforum.

– يميل الرجال إلى التدخين وتناول الطعام السيئ وعدم ممارسة الرياضة، وغالبا ما تؤدي هذه العادات إلى أمراض مميتة، مثل السكتة الدماغية ومرض السكري، وفق موقع theconversation.