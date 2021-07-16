النساء أكثر عرضة للكوابيس.. تعرّف على أسبابها

كشف أخصائيون أن الكوابيس تنتشر أكثر بين الأطفال وقالوا أن حوالي 50% من الكبار يرونها أيضا أحيانًا، وتكون السيدات أكثر عرضة لها من الرجال.

وبحسب ما أفاد موقع “هيلث شوتس” فإن تلك الرؤى المزعجة تحدث نتيجة الكثير من العوامل الداخلية والخارجية، كضغوط الحياة اليوميةوالتجارب المؤلمة، وأيضا وضعية النوم.

وأضاف الموقع المختص بالصحة أن بعض مشاكل الصحة العقلية تتسبب في الكوابيس مثل: التوتر والقلق الناتجان عن الكثير من الضغوط اليومية والحزن.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الكوابيس، كما يمكن أن تكون نتيجة رد فعل تجاه بعض الأدوية بما في ذلك أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب وأدوية مرض ألزهايمر.

وبحسب الأخصائيون المعدون للتقرير فإن الكوابيس تحدث أيضا نتيجة أحد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، أي بعد وقوع حادث أو إصابة أو اعتداء جسدي أو جنسي أو أحداث صادمة أخرى، ومن المهم في هذه الحالة استشارة أخصائي.

كما تسبب عروض التشويق أو الوسائط المخيفة، مشاهدة الأفلام أو العروض المخيفة أو قراءة قصص الرعب، التوتر والقلق والأحلام السيئة لبعض الأشخاص.

في ذات السياق تم الإشارة إلى أن تناول الطعام قبل النوم يزيد من نشاط الدماغ والتمثيل الغذائي في الجسم مما يسبب الانزعاج أثناء النوم، كما يمكن أن تتداخل الإصابة باضطرابات النوم مع النوم الكافي ما قد يتسبب في حدوثها.