النساء أم الرجال أكثر عرضة للوفاة بعد الأزمة القلبية؟.. دراسة تجيب

كشفت دراسة جديدة أن النساء أكثر عرضة للوفاة بعد الأزمة القلبية بمقدار الضعف مقارنة بالرجال، وهذا في إجابة قاطعة على عديد التساؤلات حول الموضوع.

وقالت التقارير العلمية إن نتائج الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي إزاء مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء، حسب روسيا اليوم.

وأشارت الدراسة التي تم تقديمها في “مؤتمر فشل القلب 2023″، وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، إلى أن النساء اللائي يبلغن من العمر 55 عاما أو أقل، كان عليهن الانتظار وقتا أطول لتلقي العلاج بعد وصولهن إلى المستشفى، بعد 95 دقيقة في المتوسط، مقارنة بـ 80 دقيقة للرجال.

ووجدت دراسات سابقة أن النساء اللواتي يعانين من نوبة قلبية، عندما يكون الشريان الرئيسي الذي يغذي القلب مسدودا تماما – وهي المعروفة باسم احتشاء عضلة القلب ذات المقطع ST المرتفع في رسم القلب (STEMI) – يكون تشخيصهن أسوأ أثناء إقامتهن في المستشفى مقارنة بالرجال.

ويظن الخبراء أن هذا قد يكون بسبب تقدمهم في السن، وزيادة عدد الحالات الأخرى، واستخدام الدعامات بشكل أقل لفتح الشرايين المسدودة.

وتقول مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة ماريانا مارتينو من مستشفى غارسيا دي أورتا في ألمادا بالبرتغال: “النساء من جميع الأعمار اللواتي يعانين من احتشاء عضلة القلب معرضات بشكل خاص لخطر سوء التشخيص.

وتحتاج هؤلاء النساء إلى مراقبة منتظمة بعد الإصابة بأمراض القلب، مع مراقبة صارمة لضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومرض السكري، والإحالة إلى إعادة تأهيل القلب. ومستويات التدخين آخذة في الارتفاع بين الشابات ويجب معالجة ذلك، إلى جانب تعزيز النشاط البدني والحياة الصحية”.

وقارن الباحثون النتائج قصيرة وطويلة المدى بعد احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع مقطع ST في النساء والرجال، وبحثوا في ما إذا كانت هناك أي فروق بين الجنسين واضحة في كل من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث (55 عاما وأقل) وبعد انقطاع الطمث (أكثر من 55 عاما).

وشملت الدراسة 884 مريضا بمتوسط أعمار 62 عاما و27% منهم من النساء. وخضع جميع المرضى لعملية رأب الأوعية الدموية لتوسيع الشريان المسدود، إلى جانب دعامة للسماح بتدفق الدم بحرية أكبر، في غضون 48 ساعة من بدء الأعراض، وبدأت الدراسة في النظر في معدلات الوفاة لديهم.

وكانت النساء كن أكثر عرضة للوفاة بمعدل 2.8 مرة من الرجال، في غضون 30 يوما، وفي هذه المرحلة، توفي 11.8% من النساء، مقابل 4.6% من الرجال.

وقد تكون النساء أكثر عرضة للوفاة بعد النوبات القلبية لأنهن يملن إلى الإصابة في سن أكبر من الرجال، وبالتالي فإنهن عموما في حالة صحية سيئة.

وكانت الإناث في المتوسط أكبر بسبع سنوات عندما أصبن بنوبة قلبية. وبعد الإصابة بنوبة قلبية في سن 67، في المتوسط، كان لدى النساء أيضا معدلات أعلى من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية السابقة.

والرجال، الذين أصيبوا بنوبة قلبية في سن 60، في المتوسط، كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا مدخنين وأن يصابوا بمرض الشريان التاجي.

وفي حين أن الوقت بين الأعراض والعلاج باستخدام الدعامات لم يختلف بين النساء والرجال بشكل عام، فإن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يتأخر علاجهن بشكل ملحوظ بعد وصولهن إلى المستشفى مقارنة بأقرانهن الذكور.

وقارن الباحثون مخاطر النتائج السلبية بين النساء والرجال بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وفشل القلب وأمراض الكلى المزمنة ومرض الشريان المحيطي والسكتة الدماغية والتاريخ العائلي لمرض الشريان التاجي.

ورغم أنه تم أخذ جميع الظروف الصحية في الاعتبار، ظلت النساء أكثر عرضة للوفاة بمعدل 2.3 مرة في غضون خمس سنوات من النوبة القلبية مقارنة بالرجال. وفي هذا الوقت، مات ما يقارب ثلث النساء، مقارنة بأقل من 17% من الرجال.

وتوفي نحو 34% من النساء، في السنوات الخمس التي تلت نوبة قلبية، أو تعرضن لنوبة قلبية أخرى، أو سكتة دماغية بسبب انسداد الأوعية الدموية، أو تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب قصور في القلب.

وأشارت الدكتورة مارتينو: “لدى النساء احتمالية أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من النتائج السلبية مقارنة بالرجال على المدى القصير والطويل حتى بعد التكيف مع الظروف الأخرى وعلى الرغم من تلقي رأب الوعاء التاجي في نفس الإطار الزمني مثل الرجال”.

وأجرى الباحثون تحليلا إضافيا قارنوا فيه حالات 435 رجلا وامرأة وفقا لعوامل الخطر لددى أمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول والتدخين.

وحتى بعد القيام بذلك، كان خطر الإصابة بحدث قلبي ضار كبير (MACE) في غضون خمس سنوات، بين المرضى الذين يبلغون من العمر 55 عاما أو أقل، أعلى بأربع مرات تقريبا منه لدى النساء، على الرغم من أن معدلات الوفيات بعد 30 يوما أو بعد خمس سنوات لم تكن مختلفة.

وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، كانت النساء أكثر عرضة للوفاة بأربعة أضعاف في غضون 30 يوما وأكثر من ضعف احتمالية الوفاة بعد خمس سنوات، كما كن أكثر عرضة للإصابة بحدث قلبي ضار.

وخلصت الدكتورة مارتينو: “النتائج تذكير آخر بالحاجة إلى زيادة الوعي بشأن مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء”.