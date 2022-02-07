النسبة الوطنية لامتلاء السدود..وزارة الموارد المائية تكشف عن أرقام جديدة

كشفت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن ارتفاع النسبة الوطنية لامتلاء السدود بشكل طفيف إلى 37.66 بالمائة.

وتشير أرقام وزارة الموارد المائية والأمن المائي، إن معدل امتلاء السدود العاملة 22.80 بلغ بالمائة في غرب البلاد ومنطقة الشليف، و 18.33 بالمائة في الوسط ، و 61.92 بالمائة في منطقة الشرق، حسب آخر حصيلة تم إصدارها اليوم الاثنين.

وبلغت نسبة الامتلاء عبر التراب الوطني 36.24 بالمائة إلى غاية 12 ديسمبر الفارط (23.12 بالمائة في الغرب، و 23.61 بالمائة في منطقة الشلف، و 16.06 بالمائة في الوسط، و 59.22 بالمائة في الغرب).

ولمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الدولة، أطلقت الوزارة برنامجا لانجاز 700 بئر، تم تشغيل 320 منها فعليا.

وتشمل برامج الهيئات الأخرى عبر جميع أنحاء الوطن مجموع 1200 بئر، تم الانتهاء من 577 منها، حسب أرقام الوزارة.

وبخصوص ولاية الجزائر، تم إطلاق ثلاثة برامج استعجالية في 2020، حسبما ذكر ذات المصدر.

ويتعلق الأمر ببرنامج مديرية الموارد المائية للولاية، و برنامج شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” وكذلك برنامج الحفر لولاية الجزائر.

وأوضح نفس المصدر إن جميع برامجها في العاصمة تشمل انجاز 217 بئرا، تم تشغيل 171 منها فعليا.