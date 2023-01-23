النسور والمرابطون في صدام لا يقبل القسمة

موريتانيا – مالي الثلاثاء (الساعة الـ17:00)

سيحتضن ملعب ميلود هدفي يوهران الثلاثاء آخر لقاءات المجموعة الرابعة لشان 2022، وهذا بداية من الساعة الخامسة مساء، والتي ستجمع بين المنتخب الموريتاني ونظيره المالي، إذ يملك كلاهما نقطة واحدة جاءت عن طريق تعادلهما في مباراتهما الأولى أمام أنغولا التي تتصدر حاليا الترتيب العام برصيد نقطتين..

لكنها معفاة من هذه الجولة باعتبار أن المجموعة الرابعة تضم 3 منتخبات فقط يتأهل منها لربع النهائي متصدر الترتيب فقط، لذلك سيكون الصراع محتدما بين نسور الساحل المرابطين على ورقة العبور التي لا تقبل القسمة على اثنين، والفوز لأحدهما سيكون كافيا لخطف البطاقة الوحيدة، في حين أن التعادل سيقلب كل الحسابات بما أن كل الفرق ستصبح بنقطتين في رصيدها.

نسور الساحل على الورق يبدون مرشحين لتجاوز المرابطين، إذا ما نظرنا للوجه القوي الذي أظهروه في مباراتهم الأولى عندما واجهوا الغزلان السوداء، وحققوا “ريمونتادا” ستبقى مكتوبة في تاريخ الشان، حيث قلبوا تأخرهم بثلاثية لهدف إلى تعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة خلال ربع الساعة الأخير من اللقاء، وأظهر الماليون بأنهم قادرون على قلب المعطيات في أي وقت، كما أنهم يملكون مجموعة جيدة من اللاعبين ستعقد كثيرا مهمة المرابطين.

أما المنتخب الموريتاني فسيدخل بنفس الحظوظ إن آمن بإمكاناته ولعب دون أي عقدة أمام جاره المالي، وهو الذي سبق له إحراج الأنغوليين، وأجبرهم على التعادل خلال الجولة السابقة، وستظل الغزلان السوداء الأنغولية تترقب نهاية هذه المواجهة للتعرف على مصيرها، إما بمواصلة مغامرة الشان، أو حزم الحقائب نحو الوطن.

النيجر – الكاميرون (الساعة الـ20:00)

التعادل يكفي الأسود والنيجر ستلعب كل الحظوظ

سيكون ملعب ميلود هدفي بوهران الثلاثاء مسرحا لآخر مباريات المجموعة الخامسة من شان 2022، والتي سنتعرف من خلالها على هوية المتأهل لدور ربع النهائي، حيث سيتنافس كل من النيجر والكاميرون على بطاقة العبور الوحيدة في مجموعة تتكون هي الأخرى من 3 منتخبات، وبالنظر لترتيب المجموعة حاليا فإن الأسود غير المروضة تبدو في أحسن رواق للمرور نتيجة تواجدها في الصدارة بـ3 نقاط جاءت عبر فوزها في اللقاء الأول على حساب الكونغو برازافيل المقصى مبكرا من هذه المنافسة، في حين يملك لاعبو مينا كما يلقبون نقطة واحدة جراء تعادلهم أمام الكونغو أيضا، لذا فإن الصراع سيكون محتدما بينهما، فالكاميرون يكفيها التعادل من أجل تصدر المجموعة ومواصلة المغامرة، في حين لا يملك منتخب النيجر أي خيار سوى الفوز الذي يمكنه من جمع 4 نقاط والمرور نحو الدور الموالي.

الكاميرونيون يعلمون جيدا بأن التهاون أمام النيجر قد يكلفهم الكثير، وهو ما جعل مدربهم يطالبهم بالحذر والحيطة، مع احترام الخصم، خاصة وأن الترشيحات تصب في صالحهم، وهو ما قد يؤدي لتسلل الغرور إلى أنفسهم، وعلى الورق فإن الأسود غير المروضة هي الطرف الأقوى بالنظر لما أظهرته في مواجهتها الأولى، كما أنها مرشحة لأن تكون أحد أضلاع المربع الذهبي مثل ما كان عليه الحال في آخر نسخة من الشان، والتي أقيمت سنة 2020 بالكاميرون، في حين لا يوجد لدى منتخب النيجر أي شيء ليخسره، وسيلعب أشبال المدرب هارونا قابدي كل أوراقهم، ومحاولة إحداث المفاجأة رغم صعوبة المأمورية.