النشاط التجاري ضاعف الدفع الالكتروني في رمضان

مسؤول مجمع النقد الآلي لـ"الشروق":

أكد مسؤول مجمع النقد الآلي، عيسى توفيق، في تصريح لـ”الشروق”، أن عمليات الدفع عبر الانترنت وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني، تضاعفت خلال شهر رمضان الجاري، نظرا لانتعاش التجارة في المواد الغذائية، وفي الألبسة مع اقتراب العيد، علما أنه خلال شهر فيفري وصلت، حسبه، عمليات الدفع عبر الانترنت إلى 758 ألف عملية وعبر أجهزة الدفع إلى 246 ألف عملية، أما عمليات سحب الأموال فبلغت خلال ذات الشهر إلى 11 مليون و600 ألف عملية.

وقال إن الدفع عبر الانترنت، والخاص بـ321 موقع الكتروني يتعلق بنشاطات تجارية، وخدمات، فمنذ انطلاق هذه الخدمة، تمت 24 مليون عملية، إلا أن ذلك يبقى حسبه، قليل مقارنة بالبلدان المتقدمة، موضحا أن هناك نقصا في ثقافة الدفع الالكتروني في الجزائر، سواء عبر الانترنت أو عبر أجهزة الدفع، وهو ما يخلق حالة اكتظاظ في مراكز البريد والبنوك، ويتسبب في عمليات تعطيل الصرافات الآلية التي تقع تحت رحمة السحب عشية الأعياد والمناسبات، هذه الأخيرة تمثل 90 بالمائة مقارنة مع عمليات الدفع التي لا تشكل إلا 10 بالمائة في استعمالات هذه الصرافات.

وأكد المتحدث أن 50 ألف جهاز للدفع الالكتروني متواجد في الميدان، في حين يتم السعي لتعميم تواجد هذه الأجهزة في جميع الميادين، والقطاعات، والوصول إلى مليون جهاز دفع الكتروني في جميع المساحات التجارية والمؤسسات وأماكن الدفع، قبل 31 ديسمبر 2023.

وأوضح عيسى توفيق مسؤول مجمع النقد الآلي، المتواجد مقره في حيدرة بالعاصمة والذي يضم ممثلين عن البنوك العمومية والخاصة، وعن بريد الجزائر، أن جهاز الدفع الالكتروني باهظ الثمن وبعض التجار يحتاجون ما يصل إلى 7 أجهزة في الفضاءات التجارية التي يملكونها، فمن الممكن التفكير، حسبه، في كيفية تقاسم أعباء هذه الأجهزة من خلال تسهيلات بنكية، مضيفا أن التعامل عن طريق البطاقة البنكية في التعاملات المالية الالكترونية خير ضمان لحقوق جميع الأطراف.