النصب على طلبة جامعيين.. ما علاقة ريفكا وغيره من المؤثرين بالقضية؟

انكشفت، منذ أيام، خيوط مؤامرة حيكت على طلبة جامعيين، كانوا عرضة للنصب من طرف شركة وهمية، دفعوا لها مبالغ كبيرة من أجل السفر للدراسة في الخارج.

وما زاد الأمر تعقيدا هو تورط بعض المؤثرين المشهورين عبر إنستغرام في القضية، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من التهم بالمشاركة في الاحتيال والترويج للنصابين عبر حساباتهم المليونية.

القضية فجرها عشرات الطلبة ممن تعرضوا للنصب من طرف شركة وهمية تقدم عروضا مغرية للدراسة في تركيا وأوكرانيا، حيث شاركوا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفضح ألاعيبها، مؤكدين أنهم اصطدموا بحقيقة مرة بعد دفع الأموال وجوازات السفر وشهادة البكالوريا الأصلية.

وقال هؤلاء الضحايا بأنهم بعد الامتثال لكافة التعليمات واتخاذ كل الإجراءات واستلام ملفات القبول فوجئوا بعدم تمكن بعضهم من مغادرة البلاد والدراسة في الخارج رغم دفعهم لأموال كبيرة، بينما وجد آخرون أنفسهم هائمين في شوارع تركيا وأوكرانيا رغم تأكيد الشركة بأنها دفعت لهم تكاليف الإقامة.

وأبدى البعض تخوفهم بسبب احتجاز الشركة لجوازات سفرهم وشهادات البكالوريا الأصلية وأيضا لمبالغ مالية ليست بالهينة.

ووجد مؤثرون على المنصات الاجتماعية أنفسهم في ورطة حقيقية بسبب ترويجهم لتلك الشركة الوهمية التي تحتال على الطلبة، وأبدوا تخوفا من أن تنال الفضيحة من شعبيتهم، حيث سارع البعض للاعتذار، فيما تعهد آخرون بالمساعدة على كشف الحقيقة واسترجاع الأموال والشهادات.

وقالت نهلة التي يتابع حسابها 1.5 مليون شخص عبر إنستغرام إن القضية يلزمها الكلام وعدم الصمت، ودعت المؤثرين الذين تورطوا في الترويج للشركة من باب الجهل بنواياها إلى تصحيح الخطأ بالوقوف مع الطلبة.

يذكر أن ريفكا الذي يتابع حسابه أزيد من 4 مليون شخص على رأس المتورطين في الفضيحة، وقد تعهد بعد انكشاف خيوط المؤامرة بتمكين الشباب المنصوب عليهم من استرداد ولو جزء من أموالهم.

وبعد بروز اسمها في قائمة المتورطين خرجت نوميديا لزول التي تتربع على عرش إنستغرام في الجزائر بـ 5.2 مليون متابع، عن صمتها وقالت بأن كل ما يتعلق بقضية نصبها على طلبة جامعيين مجرد إشاعة وأن المؤثرين الذين تورطوا في الترويج للشركة هم في الحقيقة طيبون ولم يكن في نيتهم الأذية.

واضطر هؤلاء لبث فيديو مشترك دام أزيد من 4 ساعات، تحدثوا من خلاله عن قضية النصب على الطلبة وتعهدوا بالتعاون على حل المشكلة، وفضح الشركة من أجل مساعدة الطلبة على استرداد أموالهم.

وطلب محمد أبركان الشهير بلقب “ستانلي” الصفح من الطلبة الذين وقعوا ضحايا العرض بالسفر والدراسة في أوكرانيا مقابل مبالغ مالية تتجاوز حدود 10 آلاف دولار في العام، معترفا بخطئه في الترويج للشركة من باب الجهل.