النصرية تندد بصمت الرابطة وتطالب “الفاف” بالتدخل

نصر حسين داي:

نددت إدارة نصر حسين داي بقرارات لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، واصفة إياها بـ “الظلم التحكيمي”، ومؤكدة في الوقت ذاته، أنها تتعرض للظلم من قبل السلك التحكيمي سواء في منافسة البطولة أو الكأس، حيث قالت إن حكم مباراة النصرية وشباب عين تموشنت لم يكن عادلا.

ونشرت إدارة النصرية بيانا لها، منددة فيه بالصمت الذي يلازم الرابطة على طلب النصرية والتظلم بمثابة “الإهانة” رغم السمعة الكبيرة للفريق في الساحة الكروية في القطر الوطني، متعجبة كذلك من قرار لجنة الانضباط من معاقبة الفريق بلقاء من دون جمهور بعد رمي شمروخ واحد على مضمار ملعب 20 أوت في لقاء الكأس من طرف “غير محسوب” على أنصار الفريق، بالرغم من تقديم شكوى رسمية مرفقة بكل الأدلة التي تبين أن المقذوف لم يكن بأيدي مناصري النصرية.

وفي السياق ذاته، أعربت إدارة الملاحة عن استغرابها بعدم رد هيئة رسمية تابعة للفدرالية الجزائرية لكرة القدم على مراسلات الفريق، مصرة على اللجوء مستقبلا للهيئات المختصة لاسترجاع حقوق الفريق. وختمت إدارة ملاحة حسين داي بالقول إلى أن الفريق يتعرض لمؤامرة من قبل أطراف مجهولة تسعى لتحطيم أكبر وأعرق مدرسة كروية في الجزائر.