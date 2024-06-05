النصر السعودي يتعاقد مع أسطورة ريال مدريد

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، تعاقده بشكل رسمي مع أسطورة ريال مدريد السابق الإسباني، فرناندو هييرو، ليكون مديرا رياضيا للفريق.

وقال النصر السعودي في بيان له على منصة “إكس”: “الإسباني فرناندو هييرو مديرا رياضيا لنادي النصر”.

وأضاف: “تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه النصر”.

🎬 اليوم الأول للمدير الرياضي فيرناندو هييرو 🤩

و رسالته لجماهير #النصر 💛 pic.twitter.com/gXIPv3UlI4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 4, 2024

وسيكون هييرو المسؤول الأول عن كرة القدم بجميع فئاتها، وتشمل مهامه أيضا اختيار الأجهزة الفنية، والتنسيق مع البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، بشأن مفاوضات اللاعبين الأجانب الذين يرغب النادي في التعاقد معهم.

وأكدت تقارير إعلامية أن اختيار النجم الدولي الإسباني السابق، جاء من قبل الإيطالي وغيدو فينغا، الرئيس التنفيذي للنادي، وقائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسبق لأسطورة ريال مدريد العمل كمدير رياضي لمنتخب إسبانيا في الفترة من نوفمبر حتى جويلية 2018، كما قاد الماتادور من مقعد المدرب في كأس العالم بروسيا.

ولعب هييرو لمدة 14 عاما مع ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، وفاز مع “الملكي” بعدة ألقاب على رأسها الدوري الإسباني 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.