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رياضة

النصر السعودي يجني أولى ثمار تعاقده مع رونالدو

عمر سلامي
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النصر السعودي يجني أولى ثمار تعاقده مع رونالدو
ح.م
كريستيانو رونالدو

ارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر السعودي بنسبة 34% ، بعد تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” المختص في قيمة وأسعار اللاعبين والأندية، فإن القيمة السوقية للنصر وصلت إلى 79.10 مليون يورو، في اليوم الأول من فتح باب الانتقالات الشتوية.

وحافظ النصر على موقعه في صدارة قائمة أغلى أندية قارة آسيا التي كان يتصدرها بعد الانتقالات الصيفية الماضية، متفوقا بفارق كبير على صاحب المركز الثاني الهلال “49.63 مليون يورو”، وثالثا الشارقة الإماراتي بـ”37.01 مليون يورو”.

وبات النصر صاحب أعلى قيمة سوقية في ثلاث قارات، بالإضافة إلى آسيا فهو يتفوق من ناحية القيمة السوقية بفارق شاسع عن أندية قارة إفريقيا الذي يعد الأهلي المصري في المرتبة الأولى بـ “28.40 مليون يورو”، ويبتعد كثيرا عن متصدر قائمة اتحاد أوقيانوسيا نادي ويلينغتون فينيكس النيوزيلاندي صاحب 6.57 مليون يورو.

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