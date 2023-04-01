النصر السعودي يحتفي بأرقام رونالدو القياسية

احتفى نادي النصر السعودي بالنجم كريستيانو رونالدو، بعد تحقيقه رقماً قياسياً مع منتخب البرتغال، خلال فترة التوقف الدولي.

ونشر حساب نادي النصر ” فيديو” عبر حسابه على موقع تويتر، ظهر اللاعبون فيه رفقة الطاقم الفني يحتفون بالنجم البرتغالي بعد أن بَاتَ أكثر لاعب ظهوراً في المباريات الدولية بـ 198 مباراة.

وعلّق نادي النصر على الفيديو، قائلاً: “رقمٌ جديد لسيـد الأرقام، سنة جديدة لنجمنا غريب”.

ومن جانبه، غرّد رونالدو: “شكراً لنادي النصر وزملائي في فريقي للاحتفال معي بهذا الإنجاز المتمثل في أن أصبح اللاعب الدولي الأكثر (ظهوراً) بين اللاعبين الرجال، أتمنى عيد ميلاد سعيد أيضاً لغريب”.

وحقق كريستيانو رونالدو الرقم القياسي على الصعيد الدولي متفوّقاً على الكويتي بدر المطوع، بعد مشاركته في مباراتي لوكسمبورغ وليختنشتاين الماضيتين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

كما يعتلي النجم البرتغالي38 عاماً صدارة ترتيب الهدّافين الدوليين، برصيد 122 هدفاً.