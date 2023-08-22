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رياضة

النصر السعودي يضم زميل رونالدو في صفقة ضخمة

عمر سلامي
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النصر السعودي يضم زميل رونالدو في صفقة ضخمة
أرشيف
لاعبو النصر السعودي

ذكرت تقارير إعلامية سعودية، بأن نادي النصر السعودي وقع مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون البالغ من العمر 28 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من نادي بورتو.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن نادي النصر السعودي سيدفع نحو 102 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي أوتافيو.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب أوتافيو وقع مع نادي النصر السعودي لمدة 3 مواسم.

وسيتقاضى اللاعب أوتافيو راتبا يقدر بـ42 مليون يورو خلال الـ3 مواسم، بالإضافة إلى المكافآت المالية والحوافز.

ومن المتوقع أن ينضم أوتافيو بشكل رسمي إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال الأسبوع المقبل.

وجاءت صفقة تعاقد النصر السعودي، بعد أيام قليلة من توصل إدارة النادي لاتفاق نهائي مع النجم الإسباني لابورت، للقدوم إلى الفريق حتى صيف 2026، قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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