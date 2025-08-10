-- -- -- / -- -- --
رياضة

النصر السعودي يعلن تعاقده مع مدافع برشلونة

الشروق أونلاين
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع لاعب برشلونة إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية مشواره مع الفريق الكتالوني.

ووقع المدافع مارتينيز على عقود انضمامه رسميا حتى عام 2026 ليصبح أحد أبرز صفقات “النصر” في الميركاتو الصيفي الجاري.

ولعب مارتينيز في موسم 2023 – 2024، 25 مباراة تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز بينما خاض 46 مباراة في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب هانز فليك.

وحقق إينيغو مع برشلونة الألقاب المحلية في الموسم الماضي وساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد مدافع برشلونة رابع صفقات النصر، بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبد الملك الجابر ونادر الشراري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

