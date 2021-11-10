النصر السعودي يكشف حقيقة اهتمامه بضم سليماني

كشف نادي النصر السعودي حقيقة اهتمامه بضم الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن إدارة العالمي بدأت في تجهيز عرض ضخم لضم سليماني، لاعب ليون الفرنسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.ونفى مصدر في نادي النصر، صحة هذه الأخبار، مؤكداً أن الإدارة لم تدرج أي اسم حتى هذه اللحظة في قائمة الصفقات الجديدة.

وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة تنتظر عودة جميع المصابين حتى يمكن للجهاز الفني تقديم تقييمه لكامل عناصر الفريق، قبل تقديم احتياجاته خلال الانتقالات القادمة.

وكان سليماني انضم إلى نادي ليون الفرنسي في جانفي الماضي بعقد يمتد حتى جوان عام 2022، وشارك معه في 10 مباريات خلال منافسات الموسم الحالي.

وخاض سليماني صاحب الـ33 عاما، العديد من التجارب الاحترافية في أوروبا، حيث مثل سبورتينج لشبونة البرتغالي، وليستر سيتي ونيوكاسل في إنجلترا، وفنربخشة التركي، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.