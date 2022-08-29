النصر السعودي ينسحب من صفقة حسام عوار

من المرجح أن يلعب في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات كرة القدم للفريق الأول بنادي النصر، مع انطلاق دوري السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

أكدت تقارير صحفية، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة موصلي معمر، انسحب في الساعات الماضية من التعاقد مع الفرنسي حسام عور لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب مبالغة اللاعب في مطالبه الاقتصادية. وذكرت تقارير أن نادي النصر أنهى عقده مع ليون، لكن الطلبات المالية للاعب منعته من الانضمام إلى صفوف العالم، حيث يتركز اهتمام الإدارة حاليا على تعزيز صفوف الفريق دفاعيا. حسام الأعور (24 عاما) شارك مع ليون تحت قيادة رودي جارسيا في 80 مباراة رسمية وسجل 15 هدفا.

النجم حسام عوار يريد الرحيل عن ليون، بعد أن بدأ مشواره الرياضي مع كرة القدم قبل أن يصل إلى الفريق الأول في 2016، لذلك لم تكن هناك وجهة أفضل من اللعب مع مدربه المفضل رودي غارسيا.

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن حسام عوار على بعد خطوات من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نادي “كريستال بالاس ونوتنجهام فورست”، خلال الصيف الحالي للميركاتو، حيث ذكرت الصحيفة أن عوار أنهى اتفاقه الشخصي على جميع شروط التعاقد مع نادي نوتنغهام فورست بخصوص انتقاله إليهم هذا الصيف .ولم يشارك عوار في المباريات التي خاضها ليون، وذلك منذ أن شارك كبديل ضد أجاكسيو في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي.