النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

ميركاتو... ميركاتو... ميركاتو...

كشفت مصادر صحفية، أن إدارة النادي دخلت خلال المدة الماضية في مفاوضات متقدمة مع خير الدين مضوي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. وتابعت: “إلى هذه اللحظة، هي مفاوضات فقط قطعت خلالها إدارة نادي النصر شوطًا كبيرًا مع المدرب الجزائري، ولكن لم يصل الطرفان بعد إلى اتفاق رسمي”. وختمت التصريحات: “في حال تم التوقيع الرسمي، سيبدأ مضوي مهمته في تحضيرات النصر الليبي للموسم الجديد، بداية من 20 من شهر أوت، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة”.

مرسيليا يجدد اهتمامه ببن ناصر

كشف موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، أن مسؤولي مارسيليا، جددوا اهتمامهم بضم الدولي الجزائري إلى فريقهم، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية. كما أبرز المصدر ذاته، أن “لوام” قدم عرضا جديدا للنادي الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات بن ناصر، إلا أن العرض قوبل بالرفض. ولم يكشف موقع “لو 10 سوبر” عن تفاصيل العرض الفرنسي، مؤكدا أن مارسيليا سيقدم عرضا جديدا، في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة لاعب “الخضر” الذي يملك عرضا جديا من اتحاد جدة السعودي.

محرز في تدريبات مانشستر سيتي !

قام الدولي الجزائري، رياض محرز، بزيارة مميزة إلى مركز تدريبات فريقه السابق، مانشستر سيتي، حيث التقى بعدد من زملائه السابقين في النادي، في أجواء ودية أعادت ذكريات الفترة الذهبية التي قضاها مع “السيتيزنس”. وخلال هذه الزيارة، تبادل محرز أطراف الحديث مع بعض نجوم الفريق، وكان أبرز لقاء جمعه بمواطنه الشاب ريان آيت نوري، ودار بينهما حديث مطول. وحرص قائد المنتخب الوطني على تشجيع آيت نوري، مقدمًا له مجموعة من النصائح القيّمة لمساعدته على التألق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اتحاد الحراش يختتم تربصه التحضيري

كشف مدرب اتحاد الحراش، عز الدين آيت جودي، أن الفريق سيخوض تربصًا ثانيًا في تونس. ويهدف إلى رفع درجة التنسيق بين اللاعبين، وزيادة القوة البدنية والمهارات الفنية، قبل انطلاق البطولة. وكان الفريق قد اختتم تربصه التحضيري الأول في العاصمة، الذي كان مخصصًا بشكل كامل للتحضير البدني استعدادًا للموسم الكروي الجديد. التربص الذي استمر عدة أيام، شهد حضور جميع اللاعبين بمن فيهم الوافدون الجدد، إذ عمل المدرب عز الدين آيت جودي على إدماجهم في الفريق بشكل سريع، من أجل بناء فريق قوي قادر على التنافس في الموسم المقبل.

قبضة حديدية بين بارادو والحارس فراحي

بعد إمضاء حارس نادي بارادو، فراحي، عقدا مع فريقه الجديد، مولودية وهران، تحرك ناديه السابق ودوّن غيابه عن تدريبات الفريق. وأكدت إدارة نادي بارادو أن اللاعب مازال عقده ساري المفعول مع الفريق، إلى غاية سبتمبر القادم. وهو ما يمنعه من اللعب في فريقه الجديد، الذي يعوّل عليه كثيرا. علما أن فراحي خاض تربصين مع نادي بارادو، قبل مغادرته أمس إلى مولودية وهران.