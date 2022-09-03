النصر يفسخ عقد عبيد بالتراضي

ودع اللاعب الجزائري مهدي عبيد فريقه السابق النصر الإماراتي بعبارات مؤثرة بعدما اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، وتقدم عبيد بالشكر إلى إدارة العمي وجمهوره، على الفترة التي قضاها لاعباً بالفريق منذ انتقاله إلى صفوفه في جانفي 2021 قادماً من نانت الفرنسي مثلما أكدته صحيفة البيان في عدد أمس.

وقال عبيد على حسابه الرسمي على “انستغرام”: “لا توجد كلمات للتعبير عن شكري لنادي النصر على الأوقات الرائعة التي قضيتها لاعباً في الفريق ولن أنسى ذلك، وأتمنى التوفيق للنادي ولزملائي اللاعبين الذين أصبحت تربطني بهم علاقة أخوة، من اليوم سأترككم بقلب كبير ولكنكم تعرفون كل شيء، شكراً جزيلاً لكل العاملين في النادي، والإدارة وبالطبع لن أنسى الجمهور، أتمنى لكم موسماً رائعاً». وخاض مهدي عبيد 29 مباراة مع النصر في دوري المحترفين على مدار موسم ونصف الموسم، بمعدل 2415 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف.