النطق بالأحكام في قضية “جمال بن سماعين” الأحد

محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء

تنطق محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، الأحد، بالأحكام والعقوبات الصادرة في حق المتهمين المتورطين بجناية قتل جمال بن سماعين، بعد أسبوع من المحاكمة والمناقشات، وعرض الأدلة التقنية التي تكشف تفاصيل الجريمة البشعة وحيثياتها.

وستفرج المحكمة عن نتائج المداولات بعد انتهاء المرافعات الخاصة بدفاع المتهمين التي امتدت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، أين حاول فيها المحامون إقناع هيئة المحكمة بحجج تبرر تواجد موكليهم داخل مسرح الجريمة المرتكبة في حق الضحية، وتقديم طلبات تراوحت بين تخفيف العقوبة وكذا المطالبة بالبراءة للبعض منهم، وكان النائب العام قد رافع بقوة بشأن تورط جميع المتهمين، والتمس عقوبات بين 10 سنوات سجنا نافذا والإعدام في حقهم.

ويذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية سبق أن أدانت 49 متهما بالإعدام متابعا بجناية القتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعين، وتوقيع عقوبات تراوحت ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما، بالإضافة إلى غرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف و200 ألف دج، فيما قضت ببراءة 17 متهما آخرين.

ويتابع المتورطون في هذه القضية بعدة تهم، منها جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، نشر خطاب الكراهية والتحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح.