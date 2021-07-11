تتميز تشكيلات النظارات لصيف 2021 بالأوان الجريئة وغير الاعتيادية كذلك، على غرار الوردي الناعم والأزرق الفاتح والبنفسجي والأخضر المشع ولون الكابوتشينو الهادئ، كما يشهد الأصفر الساطع رواجا كبيرا هذا الموسم، وهو يمتاز بطابع مشرق يشيع أجواء البهجة والحيوية.

ولأن المواسم الناجحة في عالم الموضة هي التي تستطيع الخروج عن الرائج والمعتاد، تماما مثلما حاولت فعله العلامات التجارية الإيطالية بتصميماتها الغريبة والمثيرة للجدل، التي لقيت إقبالا من طرف المشاهير في العالم، لينتقل صدى تصاميمها المقلدة إلى العامة، رغم كل تلك الانتقادات والسخرية التي تطالها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتظل النظارات المستطيلة والسداسية، وأعين القطة المدببة، وإطارات المحققين الدائرية الصغيرة، الأغلى ثمنا هذا الموسم.

النظارات الفريدة ذات الشهرة الواسعة لصيف 2021

الملاحظ هذه السنة، أن الماركات العالمية التي عودت السوق على تشكيلات كاملة من النظارات الشمسية، اكتفت فقط بتصميمين أو ثلاثة هذا الموسم. مع هذا، هناك جدل كبير قائم حول الإقبال غير المسبوق على الأشكال العجيبة، وهذه أشهرها:

نظارات فالنتينو، التي تظهر وكأنها من دون إطار بشكلها رباعي الجوانب، وعدساتها التي توحي للناظر بأنها مائلة قليلا إلى الداخل والجانب الخارجي هو الأطول، تدخل وجرأة في التصميم جعلتها من بين أفضل الإبداعات هذا الصيف.

النظارات الشمسية السداسية من توقيع Armani، بتصميم سميك بارز، وزخرفة دقيقة تسلب عشاق الفاشن والموضة.

نظارات فيرساتشي الضخمة، ذات الإطارات الساطعة التي تتميز بالألوان المشعة والعدسات الملونة والجسور العالية الفريدة والبارزة للعيان، عبارة عن مزيج من الاتجاهات الجريئة والصارخة التي تناسب وبشدة فصل الصيف.

كالعادة، يجب أن تدخل السباق نظارات Dolce &Gabbana، فائقة الحجم، التي يستطيع إطارها أن يغطي كل تلك المساحة من منتصف الجبين إلى منتصف الخدين، وتعتبر خيارا أمثل للمشاهير والفاشينيستا، وخاصة المحجبات، يمكن أن تلهمك أشكالها المربعة والمستديرة لتنسيق إطلالة شبابية متناسقة.

تصاميم جيفنشي المستوحاة من موضة الخمسينيات والستينيات، بإطارات بلاستيكية خالية تماما من الابتذال والتكلف، بأشكال عين القطة أو المستوحاة من نظارات الطيارين.

النظارات الشمسية الرياضية، واحدة من أكبر صيحات النظارات على مدارج عروض الأزياء لربيع وصيف 2021 ،إذ يمكننا بالفعل ملاحظة بروز النسق الرياضي الكاجويل وسيطرته على الكثير من إطلالات عشاق الموضة هذا الصيف.

نصيحة الخبراء:

رغم الحرية التي تتمتعين بها هذا الموسم في اختيار نظارات شمسية فريدة من بين مئات التصاميم المميزة والغريبة، عليك مراعاة العديد من الجوانب، لتفادي الاختيار الخاطئ، أهمها: نسقك في اختيار الإطلالات، لون البشرة والشعر، وحجم الوجه.