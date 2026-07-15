النظارات الشمسية المقلّدة.. هذا ما تفعله بعينيك؟!

تمنح النظارات الشمسية المقلدة إحساسا زائفا بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بينما تعرّض العينين لمخاطر صحية قد تظهر آثارها على المدى القريب أو البعيد.

في هذا السياق، نشرت دراسة طبية وقارنت بين نظارات شمسية بيعت عبر بائعين مرخصين وآخرين غير مرخصين.

وجد الباحثون أن معظم النظارات المشتراة من البائعين غير المعتمدين فشلت في تحقيق معايير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بينما حققت الغالبية العظمى من النظارات المباعة عبر جهات معتمدة متطلبات الحماية.

وخلصت الدراسة إلى أن النظارات مجهولة المصدر قد تكون خطرة على العين، وفق موقع pmc.ncbi.nlm.nih.

لماذا تشكل النظارات المقلدة خطرا؟

عندما تكون عدسات النظارة داكنة اللون دون أن تحتوي على مرشحات حقيقية للأشعة فوق البنفسجية، فإن حدقة العين تتمدد بسبب الظلام، ما يسمح بدخول كمية أكبر من الأشعة الضارة إلى داخل العين.

ويؤكد خبراء العيون أن هذا الوضع قد يكون أسوأ أحيانا من عدم ارتداء النظارات الشمسية أصلا.

كما أن التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية قد يزيد خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية المرتبطة بالعين، مثل إعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، والتهاب القرنية الضوئي، وبعض التغيرات التي تصيب سطح العين مع التقدم في العمر، بحسب موقع aoa.

كيف تظهر النظارات المقلدة؟

-غياب علامة UV400 أو 100% UV Protection بشكل واضح على العبوة أو بطاقة المنتج.

-وجود عبارات عامة مثل “UV Protection” دون تحديد مستوى الحماية الفعلي.

-عدسات داكنة جدا مع عدم وجود معلومات موثقة عن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

-عيوب في التصنيع مثل عدم تساوي الذراعين، أو مفصلات ضعيفة، أو تشوه في الرؤية عند النظر عبر العدسة.

-أخطاء في الشعار أو الكتابة أو التغليف الرديء مقارنة بالمنتج الأصلي.

– سعر منخفض بشكل غير منطقي مقارنة بالسعر المعتاد للعلامة التجارية -المزعومة، وفق موقع theguardian.

اختبار بسيط

انظر إلى خط مستقيم (مثل إطار باب أو عمود إنارة) عبر العدسة، ثم حرّك النظارة ببطء. إذا بدا الخط متموجا أو مشوها، فقد تكون العدسات ذات جودة منخفضة، حسب موقع healthcare.

ماهي الأضرار المحتملة للنظارات الرديئة؟

من أبرز المشكلات المرتبطة باستخدام النظارات الشمسية المقلدة:

زيادة تعرض الشبكية للأشعة فوق البنفسجية.

إجهاد العين والشعور بعدم الراحة البصرية.

تشوه الرؤية بسبب سوء جودة العدسات.

الصداع الناتج عن العيوب البصرية في العدسة.

ارتفاع خطر الإصابة ببعض أمراض العين المرتبطة بالتعرض للشمس على المدى الطويل، وفقا لموقع fda.

كيف تختار نظارة شمسية جيدة؟

لا يعتمد اختيار النظارة الآمنة على السعر أو العلامة التجارية فقط، بل على مجموعة من المواصفات العلمية المهمة:

التأكد من وجود حماية UV400

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باختيار نظارات تحمل علامة UV400 أو عبارة 100% UV Protection، لأنها تحجب أكثر من 99% من أشعة UVA وUVB الضارة.

لا تنخدع بلون العدسة الداكن

يعتقد كثيرون أن العدسة الداكنة تعني حماية أفضل، لكن الخبراء يؤكدون أن درجة اللون لا علاقة لها بقدرة العدسة على حجب الأشعة فوق البنفسجية.

فقد توفر العدسات الفاتحة حماية مماثلة للعدسات الداكنة إذا كانت مزودة بمرشحات UV مناسبة.

اختيار إطار يغطي العين جيدا

كلما كانت النظارة أكبر أو ذات تصميم يلتف حول العينين، زادت قدرتها على منع الأشعة القادمة من الجوانب والأعلى والأسفل.

فحص جودة العدسات

ينصح الخبراء بالتأكد من خلو العدسات من التشوهات والخدوش والعيوب البصرية. فالعدسات الرديئة قد تسبب إجهادا للعين وتشوها في الرؤية.

شراء النظارات من مصادر موثوقة

يُعد شراء النظارات من محلات البصريات أو المتاجر المعروفة أكثر أمانا من الأسواق العشوائية أو المنتجات مجهولة المصدر.

ويمكن لأخصائي البصريات اختبار مستوى الحماية الفعلي للعدسات عند الشك في جودتها، حسب موقع realsimple.

هل النظارات الغالية أفضل دائما؟

المفاجأة أن السعر المرتفع لا يضمن حماية أكبر من الأشعة فوق البنفسجية. فالمعيار الحقيقي هو وجود حماية UV400 أو 100% UV Protection وجودة التصنيع، وليس ثمن النظارة أو شهرة علامتها التجارية، وفق موقعfda.