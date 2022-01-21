النظام المغربي لمدريد: الصحراء الغربية مقابل التطبيع

اشترط النظام المغربي، لتطبيع علاقاته مع إسبانيا، مزيدا من الوضوح في إشارة منه لموقف مدريد تجاه الصحراء الغربية خاصة وأنها المسؤولة تاريخيا عن النزاع بعد تسليمها الإقليم للرباط.

وجاء الشرط المغربي على لسان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقده الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال بايتاس: “ إن الملك تحدث مرتين عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد“.

وأضاف: “قبل سنتين، تكلم الملك في خطابات أخرى، وحدد الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية لبلدنا مع مجموعة من الدول في مبدأين رئيسيين هما الطموح والوضوح”.

وتابع قائلا: “الطموح موجود وعبرت عنه إسبانيا، لكن لكي يتعزز الطموح نحتاج إلى الكثير من الوضوح”.

وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة جراء استضافة مدريد بين 21 أفريل ومطلع جوان 2021، رئيس الصحراء الغربية ابراهيم غالي لتلقي العلاج من كورونا، وهو ما أغضب الرباط.