-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

النظام المغربي لمدريد: الصحراء الغربية مقابل التطبيع

الشروق أونلاين
  • 11694
  • 11
النظام المغربي لمدريد: الصحراء الغربية مقابل التطبيع

اشترط النظام المغربي، لتطبيع علاقاته مع إسبانيا، مزيدا من الوضوح في إشارة منه لموقف مدريد تجاه الصحراء الغربية خاصة وأنها المسؤولة تاريخيا عن النزاع بعد تسليمها الإقليم للرباط.

وجاء الشرط المغربي على لسان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي عقده الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال بايتاس: “ إن الملك  تحدث مرتين عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ومدريد“.

وأضاف: “قبل سنتين، تكلم الملك في خطابات أخرى، وحدد الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية لبلدنا مع مجموعة من الدول في مبدأين رئيسيين هما الطموح والوضوح”.

وتابع قائلا: “الطموح موجود وعبرت عنه إسبانيا، لكن لكي يتعزز الطموح نحتاج إلى الكثير من الوضوح”.

وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة جراء استضافة مدريد بين 21 أفريل ومطلع جوان 2021، رئيس الصحراء الغربية ابراهيم غالي لتلقي العلاج من كورونا، وهو ما أغضب الرباط.

مقالات ذات صلة
السعودية.. سجن سفير  سابق لتورطه في بيع تأشيرات العمرة

السعودية.. سجن سفير  سابق لتورطه في بيع تأشيرات العمرة

إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار في بوركينا فاسو

إصابة 4 جنود فرنسيين بانفجار في بوركينا فاسو

القضاء الإسباني يدين مدبر رحلة سرية ومساعده بالحبس

القضاء الإسباني يدين مدبر رحلة سرية ومساعده بالحبس

بيغاسوس.. صحيفة عبرية تنشر أسماء الشخصيات العربية المستهدفة

بيغاسوس.. صحيفة عبرية تنشر أسماء الشخصيات العربية المستهدفة

 وزير إسرائيلي: التطبيع المغربي هدية أمريكية مهددة بالزوال

 وزير إسرائيلي: التطبيع المغربي هدية أمريكية مهددة بالزوال

زمور يستفز الجزائريين بتمجيده الاستعمار ورفض الاعتذار

زمور يستفز الجزائريين بتمجيده الاستعمار ورفض الاعتذار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • HASSEN

    المخزن يخاف من خياله محال ان يصدر شيء رسمي مثل هذا أي منح اللجوء السياسي لكارليس بويجديمون، انها قصاصات جرائد مخزنية تسوق على اساس انها صحافة مغربية والتي بدورها لا تتمتع بحرية التعبير، زيادة على ذلك كارليس بويجديمون هو نائب أوروبي ويعيش في بلجيكا و في العديد من المرات ينتقد المخزن المغربي و ييصفة بالشمولي.

    -21
  • موسطاش

    عوض أن تستدعيه لمناقشة المسألة الجوهرية التي يتطلع إليها الشعب المغربي الشقيق و هي قضية احتلال سبتة و مليلية، تستدعليه لمناقشة مسألة إنسانية بحتة تتعلق بعلاج مريض ؟

    -35
  • Haron

    الى جزائري اخ لصحراويين اعتقد انك اخطئت كان عليك ان تقول صحراوي من صندلستان اخ للجزائرين انت من البوليزاريو لن تستطيع ان تكون جزائري لانك لا تستحقها الجزائريين اشرف وانضف منك

    38
  • Haron

    ابراهيم غالى ذهب الى السجن برجليه نهايته ستكون هناك محامو منضمات حقوق الانسان يعتبرونه مجرم حرب تذكرو كلامي خطأ فادح وقع فيه رئيس البوليزاريو

    62
  • جزائري حر من اسبانيا

    إسبانيا إستقبلت إبراهيم غالي في منطقة لوغرونيو و فيتوريا لأن هذه المدينتين المحاذيتين تضم جل إنفصاليي البوليساريو وأماكن أنشطتهما ، ثم أن الأخبار هنا تقول بأن إبراهيم غالي ومنذ وصوله وهو يستقبل الصحراويين والنشطاء … والمرض و تزوير جواز السفر مجرد مراوغة لا يصدقها إلا البلداء ..

    -45
  • جزائري أخ الصحراويين

    شفاك الله سيدي الرئيس إبراهيم عاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة و شعبها المجاهد الأبي ✌❤

    -127
  • المتأمل 06

    حتى العلاج فيه حسد...

    -106
  • Taha

    يا ك غير كورونا علاش يمشي اسبانيا يداوي مع ولاد الشعب في البلاد ولا في الجزائر يا ك عندنا من احسن مضمومات صحية في العلم كما تقولون

    147
  • ليلى

    لماذا أرسل إلى إسبانيا تحديدا مع العلم أن القضاء الإسباني يلاحقه ؟؟ لماذا لم يرسل إلى روسيا أو الصين أو كوبا ؟؟

    121
  • مجيد وهران

    المملكة المخربية اصبحت لا ترحم حتى الانسان المريض نحن في شهر الرحمة و الصيام فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

    -127
  • ارض-ارض.

    مادامت الامم المتحدة تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير--فالمخزن لايقدم ولايأخر رغم استقواءه باسرائيل--

    -120

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد