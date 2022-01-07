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النظام المغربي “مرعوب” من تقرير دولي حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الشروق أونلاين
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النظام المغربي “مرعوب” من تقرير دولي حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ح.م

شكل المغرب لجنة لتفادي تكرار إدراجه على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي  المُكلَّفة بوضع معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن ورد اسمه ضمن الدول تحت الرقابة عام 2021 وقدم التزامًا سياسيًا بمعالجة الملف.

وأعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مؤتمر صحافي تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.

وقال وهبي في كلمته: إن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح نابع من انخراطه في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأضاف: تتولى مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات في هذا المجال، كما تتولى مهمة تتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابير.

وحسبه: لذلك تعمل المملكة المغربية جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشر، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور، التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.

وفي فيفري 2021، وضعت مجموعة العمل المالي “غافي”، كلا من المغرب والسينغال وبوركينافاسو وجرز كايمان، تحت الرقابة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المنتظرة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام جلسة عامة، أضافت الهيئة المالية البلدان الأربعة وبينها المغرب إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية”، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.

ومنظمة غافي، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً في المنظمة.

وعام 2021 أكدت المنظمة إن المغرب قدم التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت سيعمل المغرب على تنفيذ خطة العمل الخاصة من خلال:

(1) إظهار التنفيذ الفعال لنظام إدارة الحالات لتوفير الاستجابات في الوقت المناسب وتحديد أولويات طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بما يتماشى مع ملف المخاطر في البلاد ؛

(2) تحسين الإشراف القائم على المخاطر واتخاذ الإجراءات العلاجية والتطبيق الفعال ، عقوبات متناسبة ورادعة لعدم الامتثال ؛

(3) التأكد من أن معلومات الملكية المستفيدة كافية ودقيقة ومثبتة ، بما في ذلك معلومات الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية الأجنبية ؛

(4) زيادة تنوع تقارير المعاملات المشبوهة؛

(5) تزويد وحدة الاستخبارات المالية بالموارد المالية والبشرية الكافية لتعزيز القدرات التحليلية من أجل الوفاء بولايتها الأساسية المتمثلة في التحليل التشغيلي والاستراتيجي ؛

(6) إعطاء الأولوية لتحديد جميع أنواع غسيل الأموال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وفقًا لمخاطر البلد ؛

(7) بناء قدرات الهيئات المحلية المستقلة والمدعين والسلطات الأخرى ذات الصلة لإجراء تحقيقات مالية موازية ، واستخدام المعلومات الاستخبارية المالية ، ومصادرة الأصول ، والتماس / توفير المساعدة القانونية المتبادلة ؛

ومنذ اجتماعها العام السابق في أكتوبر، حددت “غافي” التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى في هذه القائمة الرمادية وهي: ألبانيا، بورما، بوتسوانا، كمبوديا، غانا، موريشيوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، أوغندا وزيمبابوي.

وذكرت المجموعة المالية أن هناك دولتين أخريين على القائمة الرمادية، وهما باربادوس وجامايكا، لم تزودانها بمعلومات جديدة منذ أكتوبر بسبب جائحة كوفيد 19.

وأفادت أن إيران وكوريا الشمالية تظلان على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مسائل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

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التعليقات
21
  • معاذ إلى ربه

    قال تعالى " محَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

    5
  • Abdelrahman

    المغاربة بدلاً من الرد على هذه المنظمة غير الحكومية ، لكنهم يستجيبون للجزائر ، كأن الجزائر صنفتهم على أنهم بلد مخدرات ودولة تقدم الدعم للإرهابيين.

    -19
  • قبائلي قح

    الباتول الوحدوية
    ما تشتكين منه لم نقله نحن ، هذا فعل يقع في اربعة دول افريقية منها المغرب عن طريق ارباب المال
    وليس المغاربة البسطاء ، وهذا كلام قالته الهيئة المالية الموجودة في فرنسا حليفتكم ، ولا لوم على
    الجزائريين ، الذين ينشطون في المغرب هم من نوع العصابات افتحوا عيونكم كمواطنين انكم مخدرون

    -16
  • Dahnoun farid

    مذا يحدث في بلادنا جريدة جزائرية والمعلقيل العبيد الذين ليس لهم راءي حتى في ملكتهم وآخرين يدعونا أنهم جزاءريين وفي جراءدهم العكس كتبت عدت مراة لي جراءدهم ولم ينشر مقابي

    -31
  • عادل

    إلى الأخ : مديوني - الجزائر ...عنوان كبير بحجم جبال حنين : بإسم : ( مطالب بالتغيير ومحاكمة الفاسدين )..أنظر الموضوع وكفاكم مضغا للماء

    15
  • عبد الرحمان

    إننا نحبكم في الله يا إخواننا في الجزائر الشقيقة

    7
  • Med-dz

    المخزن المغربي وعلى رأسه بابلو إسكوبار إفريقيا منغمس في تبييض أموال المخدرات إذن من البديهي أن يدخل المغرب القائمة السوداء الدولية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .

    -28
  • رشيد الجزائر العظيمة?

    مشرت صحيفة اسبانية قبل ايام اسماء ب 3 جنرالات مغاربة يتاجرون في الحشيش . و للاسف كل العالم يعرف ان جنرالات المغرب تجار محدرات ولكنه يغض الطرف و انا كنت ربما اول من اثار هذه القضية .طبعا لازم يمولو الارهاب حتى يشعلو النار في الجوار ويبقون هم امنين ولكن هيهات انقلب السحر على الساحر

    -27
  • الأطلسي

    لا إله إلا انت إني كنت من الظالمين، الظلم ظلمات نملة شتوها وفيل قاع مشفتوه

    20
  • الباريسي

    الشيءغير المفهــوم ، مادخلكم فيما نفعل في جزائرنا عندما نسمع جيراننا يتكلمون وكأن المغرب هو السويد ،فعلا الحشيش كيهبل ، زرت البلد مرات ومرات و ما آلمني هو فقدان إنسان لأدميته بسبب الفقر

    -33
  • Abdool

    سبحان الله العظيم الجزائر لا رشوة لا تبييض أموال لا تهريب أموال من الدول الرائدة في نظام الضرائب والدليل سوناطراك وفضيحة لبنان،

    39
  • عبد الرحمان

    والله اننا نحبكم في الله يا اخوتنا في الجزائر فانتم منا ونحن منكم يسرنا ما يسركم ويحزننا ما يحزنكم نسال الله سبحانه وتعالى أن يلم شمل الشعبين الشقيقين الجارين المسلمين إنه ولي دلك والقادر عليه
    أخوكم عبد الرحمان من المغرب

    22
  • عيسى.14

    01- الباتول الوحدوية - سبحان الله ترين كلام الجزائريين ولا ترين كلام المغاربة. فوالله حين اقرأ كلام جرائدكم لوددت ان اسحقكم . وحين تعرفين الجار فالجار ليس من الجهة الشرقية فقط . فمن الجهة الغربية ايضا يسمى جارا... لدلك كان الاجدر بك ان توجهين كلامك لابناء بلدك المتهورين وليس العكس . راجعي صحف العار المخزنية وستعرفين ان كلام الصحف الجزائرية عن المغرب لا يخرج عن الاطار الاخلاقي . قد تدكرينني بدمية الملك فداك صحيح في شخصيته هو وحده ومن ولاه من المطبلين .. وشكرا يا الوحدوية على تمسككم بالعواطف ومزجها بالعواطف الصهيونية . عواطف النفاق خسرناها ونحمد الله على اننا اغبياء لا نربح من تلك العواطف

    -28
  • أحمد احمد

    ماهو تصنيف الجزائر؟!!!!

    29
  • محمود

    nous voulons notre droit au retraite anticiper

    5
  • Elarabi ahmed

    العالم كله يرى الدخان فوق سماء المغرب - فهل يعرف أن النار تشتعل فى شرقه وهي سبب كل الهلوسة -التى لم ولن تنتهي

    26
  • Tarek

    المخازنية معروفين , المخزن هو عبارة عن نظام بدائي و مصدر كل الموبيقات, و المغرب هو حصان دروادة تركه الفرنسيين كعين لهم في المنطقة

    -29
  • جعفرضا

    إلى الباتول الوحدوية
    لقد قرءة هذا الموضوع في صحف كندية، الله غالب الحقيقة توجع
    ،كما انصحكي بان تهتمي بما يكتب في الجرائد المغربية و ترك الجرائد الجزائرية

    -32
  • Aloborto

    أخطر نظام على وجه الأرض حاليا ، وأكبر تهديد للبشرية وإنسانية ...هل تعلم الدول المركزية ذلك USA+EU ؟

    -16
  • مديوني - الجزائر

    تكلموا عن ما يحدث عندنا فذلك أهم

    286
  • الباتول الوحدوية

    السبحان الله ، الرجوع لله، نقبل كل شيء يصدر منكم باش نديرو ليكم خاطركم ، ولكن المغرب يمول الإرهاب ؟؟ الله ياودي ٠منذ متى ، ؟تصفية الحسابات لأ تكون بهذا الشكل الفج ، نحن جيرانكم ، وسنبقى جيرانكم طلعتم للسماء او نزلتم،سنبقى كذلك، نحن جيرانكم ، بما تعرفونه عنا ، لن نشذب أنفسنا لترضوا عنا ، ولا يمكنكم بفعل الزمن وتبدل العقليات ان تستمروا في هكذا خطاب الى ما لا نهاية ، لا يمكن ذلك ، لا ربح لكم فيه، ولا تجنون أي شيء من وراءه ، لا شيء. والدليل منا نراه ، انكذب اعيننا، وعمرنا ونصدقكم؟ نصف قرن مضى او ترغبون في تسليم المشعل لأطفالكم ليخسروا عواطفهم، ان لم اقل أمراً اخر ،كما خسرتم انتم عواطفكم

    267

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