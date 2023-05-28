النظام المغربي يرتكب جريمة جديدة ضد المهاجرين الأفارقة

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا بخصوص تقارير حول مقتل وإصابة مهاجرين أفارقة، كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري، برصاص الجيش المغربي.

ونقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية عن منظمة إنسانية أن “جنودا من المغرب فتحوا النار على مجموعة من المهاجرين، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح”.

وقال مصدر بالشرطة الإسبانية:”بدأنا تحقيقا في الحادث”، مضيفا بأن أحد المهاجرين الثلاثة الذين يعالجون من إصابات في جزر الكناري، كان مصابا بطلقات نارية.

وفي تغريدة على تويتر، نشرت منظمة “ووكنغ بوردرز” المعنية بتوثيق حالات فقدان المهاجرين في البحر، شهادة من موقع الحادث أشار فيها ناجون إلى مقتل مهاجرين اثنين.