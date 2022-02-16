النظام المغربي يكلّف لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور غالي قمة بروكسل

كلّف النظام المغربي لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل.

ووجهت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسالة إلى البرلمان الأوروبي، عبرت فيها عن اندهاشها مما أسمته وجود نية لمشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في أشغال القمة”.

وحملت الرسالة عبارات استفزازية على غرار أن حضور غالي من شأنه التأثير سلبا على متانة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أنها “تسعى عبر رسالتها لمشاركة البرلمان الأوروبي المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي قد تؤثر على الشراكة بين إفريقيا وأوروبا”.

كما قال البرلمان المغربي، في رسالته الموجهة للبرلمان الأوروبي، أن “المغرب والاتحاد الأوروبي يجمعهما رأسمال لا يقدر بثمن، مبرزا في المقابل، ما وصفه ببعض المظاهر الناتجة عن سوء الفهم تجعل هذه العلاقات تتدهور مع الوقت في إشارة منه إلى مشاركة الرئيس الصحراوي في قمة بروكسل”.

وأعلنت “وكالة الأنباء الصحراوية” أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي سيتوجه إلى بروكسل الأربعاء لحضور القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وكان إبراهيم غالي قد حضر القمة الخامسة للشراكة بين الاتحادين في أبيدجان عاصمة جمهورية ساحل العاج أواخر سنة 2017.