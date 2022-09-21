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النظام المغربي يمنع وفدا أوروبيا من التحقيق في مأساة مليلية

الشروق أونلاين
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النظام المغربي يمنع وفدا أوروبيا من التحقيق في مأساة مليلية
أرشيف
مأساة مليلية

منعت سلطات النظام المغربي يوم الثلاثاء، وفدا برلمانيا وحقوقيا أوروبيا من الدخول إلى مدينة الناظور، للبحث والتقصي في مأساة مهاجري مليلية يوم 24 جوان الماضي.

وخلّفت الحادثة عشرات الوفيات والمفقودين من المهاجرين الأفارقة، عند محاولتهم العبور جماعيا إلى مليلية الإسبانية، بعد تدخّل عنيف لقوات الأمن المغربية.

وحسب ما كشفت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فقد “كان من المرتقب أن تستقبل مساء الثلاثاء، وفدا أوروبيا يتكون من برلمانيين ومحامين ونشطاء حقوقيين للبحث والتقصي في مأساة مليلية”.

لكن السلطات المغربية أبلغت وفد المحقّقين الأوروبيين بمنعهم من الدخول، من دون تقديم أي مبرّرات لذلك، تضيف الجمعية.

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