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رياضة

النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني

الشروق الرياضي
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النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني
الأرشيف
لقطة من مباراة في البطولة المغربية.

أقدمت رابطة المغرب لِكرة القدم على تأجيل مقابلات الجولتَين الـ 16 والـ 17 لِبطولة القسمَين الأوّل والثاني، وذلك لِدواعٍ أمنية.

وفسّرت الرّابطة القرار في بيان لها بـ “نزولا عند طلب السلطات المُختصّة”، في إشارة إلى تلقّيها أوامر من نظام محمد السّادس، بِتأجيل هذه المقابلات إلى تاريخ لاحق. عِلما أنها كانت مُبرمجة بِتاريخ الأحد.

وتغلي الجبهة الاجتماعية المغربية هذه الأيّام، بِسبب قمع حرّيات التعبير والتهاب الأسعار. فضلا عن قدوم الذكرى الـ 12 لِحراك 20 فبراير، لمّا خرج المغربيون بِقوّة إلى الشارع عام 2011، قبل أن يتدخلّ نظام محمد السّادس بِآلة القمع، ثم وظّف ورقة “الإخوان” (عبد الإله بن كيران) في عزّ ما سُمّي بـ “الرّبيع العربي”، لإمتصاص غضب الحانقين، وصيانة عرشه وامتيازاته. ولمّا انتهى الظرّف الاستثنائي وأيضا دورهم، استعان “المخزن” بِرجل لبيرالي (عزيز آخنوش)، تفنّن في نفض آخر ما تبقّى في جيوب ساكنة بلاد مراكش.

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