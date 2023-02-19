النظام المغربي يُؤجّل مقابلات البطولة خوفا من انفلات أمني
أقدمت رابطة المغرب لِكرة القدم على تأجيل مقابلات الجولتَين الـ 16 والـ 17 لِبطولة القسمَين الأوّل والثاني، وذلك لِدواعٍ أمنية.
وفسّرت الرّابطة القرار في بيان لها بـ “نزولا عند طلب السلطات المُختصّة”، في إشارة إلى تلقّيها أوامر من نظام محمد السّادس، بِتأجيل هذه المقابلات إلى تاريخ لاحق. عِلما أنها كانت مُبرمجة بِتاريخ الأحد.
وتغلي الجبهة الاجتماعية المغربية هذه الأيّام، بِسبب قمع حرّيات التعبير والتهاب الأسعار. فضلا عن قدوم الذكرى الـ 12 لِحراك 20 فبراير، لمّا خرج المغربيون بِقوّة إلى الشارع عام 2011، قبل أن يتدخلّ نظام محمد السّادس بِآلة القمع، ثم وظّف ورقة “الإخوان” (عبد الإله بن كيران) في عزّ ما سُمّي بـ “الرّبيع العربي”، لإمتصاص غضب الحانقين، وصيانة عرشه وامتيازاته. ولمّا انتهى الظرّف الاستثنائي وأيضا دورهم، استعان “المخزن” بِرجل لبيرالي (عزيز آخنوش)، تفنّن في نفض آخر ما تبقّى في جيوب ساكنة بلاد مراكش.
سكان بالدار البيضاء يخرجون في هذه اللحظات ضد غلاء المعيشة#قهرتونا#لا_لغلاء_الأسعار_بالمغرب#اخنوش_ارحل#حركة_20_فبراير#حركة_20_فبراير_من_جديد pic.twitter.com/45CKvrWbjK
— حساب مغربي حر مهتم بنشر الحقائق ودحض المغالطات (@freetwitoma) February 19, 2023
وا تبعوا معايا مزيان …
– غليان في الشارع بسبب الغلاء
– إضرابات التعليم
– مظاهرات و احتجاجات ضد الفساد
– ذكرى حركة 20 فبراير
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– العطار شانق على الفقيه
– بلادي يا زين البلدان لاوي على ديزي دروس
– معتوه يتهكم على كلام الله
– محاكمة لمكرد
دوري الإلهاء و التهريج
— Abdallah Dlimi (@dlimi_abdallah) February 19, 2023