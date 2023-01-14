النظرية الأقجعية.. دبلوماسية يا سمكة أوقعتني في الشبكة

يجتهد رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي الاقجع في تطعيم الدبلوماسية الرياضية بسموم السياسة، وجعل الرياضة أداة للصراع وليست وسيلة للتقارب والسِّلم بين الشعوب. فقد كانت نظرية “البيغ بونغ” بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الطريق للانفتاح على بعضهما، لكن نظرية الاقجع المدفوعة بسموم الصهيونية تفضل تأزيم الأوضاع ليس لصالح المغرب وشبابه الرياضي، إنما لصالح القرش الصهيوني الذي يملي عليه ما يجب القيام به في العلاقة مع الجزائر، متجاوزا الحكمة التي تقول: (لا توقد نارا لا تستطيع إخمادها).

وتقوم النظرية الأقجعية على اعتماد أنواع الصيد البدائية التي تستخدم القصبة والصنارة ويكتفي الصياد فيها بسمكة واحدة (العدو الصهيوني)، لكنها سمكة مسمومة، لا تُؤكل ولا تصلح للتربية المائية، في الوقت الذي اتجه بقية الصيادين إلى الصيد بالشبكة التي تدرّ عشرات الأطنان من السمك الوفير (ألعاب المتوسط، القمة العربية، كأس إفريقيا للاعبين المحلّيين).

هذه الازدواجية السياسية الرياضية الأقجعية، تجعله مضطرا لوضع صنارتين لسمكة واحده، كالذي يركب فرسين فيجعل النتيجة معروفة للجميع. لهذا يقال (قيس قبل ما تغيص)، والنتائج التي يحصدها وسيحصدها الأقجع هي من جنس عمله، ولكل شيء آفةُ من جنسه حتى الحديدُ سطا عليه المبرَدُ.

وتقوم النظرية الأقجعية في عملية تنظيف السمكة على تحويل رأس السمكة إلى الصدر والقيام بتنظيفها، إذ يستخدم خنجرا صغيرا يقوم بشطف غلاف السمكة، ويظلُّ على تلك الحال حتى يخلّص السمكة من كل الشوائب، لكن تلك الشوائب تعلق بصدر من ينظفها.

(إذا المرء لم يدنّس من اللؤم عرضه … فكل رداء يرتديه جميل)

طريقة الأقجع في تنظيف بيته تؤشر لعاملين مهمين:

العامل الأول: هو عدم الاحترافية؛ فالذين يتقنون عملية تنظيف السمك يدركون أن رأس السمكة لابد أن يكون في الاتجاه المعاكس لصدر الطاهي، فتتحقق نظافة الاثنين الطاهي والسمكة، (البلاد ومواطنها)، لكن الأقجع يفضل أن يضيف المزيد من النفايات في صدر المخزن في كل تصرُّف رياضي يقوم به. بدل أن يضيف نقاطا لصالح علاقة نظيفة ورياضية بين الشعبين.

العامل الثاني: الطريقة الأقجعية في تنظيف السمكة تؤكد خلفية من الغباء في إدارة الأمور ذات الشأن الدولي، فالسمك الذي حاول تنظيفه جلب له العار والخسران وقدّم نقاطا مجانية دعمت رصيد الصياد الكبير الذي يجاوره، وصدق الشاعر أبو الطيب المتنبي حينما قال:

لكل داءٍ دواء يُستطب به .. إلا الحماقة أعيت من يداويها

النظرية الأقجعية في الدبلوماسية الرياضية تقوم أيضا على الصيد في مياه عكرة، ولايكتفي بذلك إنما يحاول غرز صنارته القصبية، وعينه على بقية الصيادين، فلا يهمّه أن يظفر بالسمكة بقدر اهتمامه بإفساد صيد المنافسين. الأمر الذي قاده إلى الفضيحة فلا صنارته صادت (إفساد كأس إفريقيا للمحليين)، ولا منع ملوك البحر من صيدهم الثمين (نجاح الشان).

ليس هذا فقط، فالنظرية الأقجعية تقوم على الخلط بين تعليمات أزولاي الذي يدير المغرب في غياب الملك باعتبار الأقجع وزيرا منتدبا للميزانية، في حكومة المخزن منذ 2021. (قل لي من تعاشر أقول لك من أنت)، وإدارة الشأن الرياضي بصفته رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي كان بإمكانه أن يتلقف كلمة الرئيس عبد المجيد تبون حينما قال: إنه صفق للمغرب في كأس العالم لأن المغاربة صفقوا لنا في كأس إفريقيا، ليبني على منواله دبلوماسية تستكمل ما حققه أشبال المغرب في قطر، لكن النظرية الأقجعية التي تتلقى التعليمات من أزولاي في غياب الملك، تمنعه من التجاوب مع الرسائل الدبلوماسية المبنية على الحكمة، لتجعلها مستجيبة لمنطق الصراع الذي تريده الصهيونية في المنطقة.

هذه الازدواجية السياسية الرياضية الأقجعية، تجعله مضطرا لوضع صنارتين لسمكة واحده، كالذي يركب فرسين فيجعل النتيجة معروفة للجميع. لهذا يقال (قيس قبل ما تغيص)، والنتائج التي يحصدها وسيحصدها الأقجع هي من جنس عمله، ولكل شيء آفةُ من جنسه حتى الحديدُ سطا عليه المبرَدُ.

نظرية الأقجع تخلط في النهاية، بين صيد السمك وصيد الأسود، والمثل العربي يقول: (إذا سلمتَ من الأسد فلا تطمع في صيده). الجزائر أكبر منك وأكبر ممن تحاول إرضاءهم في القصر الملكي، لكن على الأقل تعلم منهم حسن الصيد ولا تجعل من بلدك حصان طروادة، لأنّ الذي تستهدفونه جارٌ مقاوم ويتقن فلسفة الصراع.

دبلوماسية الأقجع التي هدفت إلى الاصطياد في المياه العكرة، أوقعته في الشبكة. جمدت فيه الحركة، وفي هذا كل البركة.