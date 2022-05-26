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الجزائر

النعامة: انحراف قطار كوراديا على متنه 300 راكب

الشروق أونلاين
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النعامة: انحراف قطار كوراديا على متنه 300 راكب

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة عن تسجيل انحراف عجلة القاطرة الأمامية لقطار كوراديا لنقل المسافرين على متنه 300 راكب، قادما من بشار باتجاه سيدي بلعباس ووهران.

وأوضح مدير الحماية المدنية في تصريح لإذاعة النعامة الجهوية، الخميس، أن الحادث لم يخلف أية ضحايا باستثناء 3 حالات أصيبوا بصدمة، مضيفا أن الانحراف وقع نتيجة تراكم الرمال.

وأشار المتحدث إلى أن الحادث وقع صبيحة اليوم بمنطقة بوقرن 50 كلم عن بلدية البيوض.

وتجر الإشارة إلى أن الحادث يعد الثالث من نوعه في نفس المكان بسبب الزوابع الرملية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

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