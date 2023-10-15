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النعامة منطلق مشروع الماء المعدني لـ”الجزائرية للمياه”

حسان حويشة
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النعامة منطلق مشروع الماء المعدني لـ”الجزائرية للمياه”
أرشيف

رحّبت وزارة الري بمقترح فيدرالية عمال القطاع باستحداث فرع لإنتاج وتسويق الماء المعدني لشركة “الجزائرية للمياه”، وهي المبادرة التي تنتظر تزكية مجلس إدارة المؤسسة للمرور إلى مرحلة التجسيد، حيث ستكون الانطلاقة من ولاية النعامة بعد أن جاءت التحاليل المخبرية للعينات إيجابية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف، بأن وزارة الري لم تبد أي اعتراض على مشروع استحداث فرع لـ”الجزائرية للمياه” يختص في إنتاج وتسويق الماء المعدني، مشيرة إلى أن ممثلين عن الفيدرالية التقوا بمسؤولين بالوزارة الوصية قبل أيام، وأكدوا أن الملف يسير بوتيرة جيّدة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن التجربة النموذجية الأولى ستكون بولاية النعامة، مشيرة إلى أن تحاليل مخبرية أجريت على المياه المعدنية بالمشروع جاءت كلها جيّدة ومطابقة للمعايير المعمول بها، ما يسمح بتسويقها بشكل عادي.
ووفق ما توفر من تفاصيل، فإن المشروع الأولي بولاية النعامة ينتظر موافقة من مجلس إدارة “الجزائرية للمياه” قبل الشروع في تجسيده، وأن المشروع سيتم توسيعه إلى ولايتين أو ثلاث ولايات أخرى سيتم تحديدها لاحقا.
وينتظر أن يدر المشروع مداخيل مالية هامة على “الجزائرية للمياه”، وسيساهم في التخفيف من متاعبها المالية المتفاقمة والناجمة عن ارتفاع كبير في المستحقات العالقة التي لم يتم تحصيلها إلى الآن والمقدّرة بنحو 7700 مليار سنتيم.
ويهدف هذا المقترح أيضا، وفق مصادرنا، إلى تقليل اعتماد “الجزائرية للمياه” على الوزارة والسلطات العمومية، بالنظر لاختلال توازناتها المالية، والقضاء على مشاكل التموين بقطع الغيار وعديد المشتريات الأخرى.

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