النعامة: 10 قتلى و42 جريح في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (صور)

أسفر حادث مرور وقع، فجر الأربعاء، بولاية النعامة، عن 10 قتلى و42 جريحا، وذلك على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وبحسب ما أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث المميت وقع في الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي النعامة وبشار بالضبط بالمكان المسمى العڨلات بلدية المقرار، في حدود الساعة 03 و45 دقيقة.