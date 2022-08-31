النعامة: 52 ضحية إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين (صور)
أسفر حادث مرور وقع، فجر الأربعاء، بولاية النعامة، عن 52 ضحية، منهم 10 موتى و42 جريحا، وذلك على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين.
وبحسب ما أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث المميت وقع في الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي النعامة وبشار بالضبط بالمكان المسمى العڨلات بلدية المقرار، في حدود الساعة 03 و45 دقيقة.
إرتفاع حصيلة الوفيات #حادث_مرور بولاية #النعامة صبيحة اليوم على الساعة 03 و 45 دقيقة على إثر إنحراف تبعه انقلاب #حافلة نقل #مسافرين ، خط تيارت وتندوف، بالطريق الوطني رقم 06 باتجاه #بشار، ببلدية #مغرار، إلى 10 وفيات و 42 جريح. pic.twitter.com/LxnA60d9CV
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) August 31, 2022