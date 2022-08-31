-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر عبر 4 ولايات وأمطار غزيرة عبر 10 ولايات أخرى
الجزائر

النعامة: 52 ضحية إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين (صور)

نادية شريف
  • 888
  • 0
النعامة: 52 ضحية إثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين (صور)
طريقي

أسفر حادث مرور وقع، فجر الأربعاء، بولاية النعامة، عن 52 ضحية، منهم 10 موتى و42 جريحا، وذلك على إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين.

وبحسب ما أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الحادث المميت وقع في الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي النعامة وبشار بالضبط بالمكان المسمى العڨلات بلدية المقرار، في حدود الساعة 03 و45 دقيقة.

مقالات ذات صلة
الريسوني!

الريسوني!

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

السياحة الساحلية بين الإقبال القياسي وضعف المرافق والخدمات

السياحة الساحلية بين الإقبال القياسي وضعف المرافق والخدمات

فتح الإقامات الجامعية أمام الطلبة يوم 4 سبتمبر

فتح الإقامات الجامعية أمام الطلبة يوم 4 سبتمبر

تجنيد المستوردين والمصنعين لإنجاح “أسواق الرحمة”

تجنيد المستوردين والمصنعين لإنجاح “أسواق الرحمة”

لجنة للتحقيق في قضية تهريب 6000 هاتف نقال

لجنة للتحقيق في قضية تهريب 6000 هاتف نقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد